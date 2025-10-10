Suscribirse

Estados Unidos

Este es el verdadero estado de salud de Donald Trump: la Casa Blanca lo confirmó

El estado de salud del mandatario ha estado a la incógnita desde el mes de julio.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

11 de octubre de 2025, 1:54 a. m.

Donald Trump se somete a nuevo chequeo médico: esto reveló la Casa Blanca sobre su salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo este viernes, 10 de octubre, su segundo chequeo médico este año, un día después de insistir en que se encuentra en “muy buena forma”.

Contexto: Donald Trump habría llamado a María Corina Machado para felicitarla por premio Nobel de Paz, según Bloomberg

El mandatario, de 79 años, que en el momento de su elección el año pasado era el de mayor edad en la historia de Estados Unidos, fue atendido en el Centro Médico Militar Walter Reed, a las afueras de Washington, capital de Estados Unidos.




Se espera que la Casa Blanca publique el reporte de su estado de salud más adelante.

La revisión médica se realizó tres meses después de que la Casa Blanca anunciara que Trump fue diagnosticado con una afección venosa común.

La Casa Blanca señaló a principios de esta semana que este sería el examen médico anual, pero en abril ya lo había tenido.

Trump le dijo a periodistas en la Oficina Oval el pasado jueves 9 de octubre que iba a hacerse “una especie de revisión médica semestral”.

Contexto: Netanyahu se muestra en desacuerdo con entrega de Premio Nobel de Paz y sale en defensa de Trump

“Estoy en muy buena forma, pero ya les informaré. Pero no, hasta ahora no tengo ninguna dificultad… físicamente me siento bien. Mentalmente, muy bien”.

El republicano se embarcó entonces en uno de sus típicos discursos, comparando su salud con la de otros expresidentes, en particular con la de su antecesor demócrata Joe Biden.

Trump ha sido acusado repetidamente de falta de transparencia sobre su estado de salud, a pesar del gran interés que suscita por ser el comandante en jefe de Estados Unidos.

Contexto: Donald Trump continúa con la guerra comercial: este es el nuevo golpe que le lanzó a China

En el pasado mes de septiembre, el mandatario desestimó los rumores en redes sociales sobre su salud, incluyendo publicaciones falsas, las cuales decían que había muerto.

En el mes de julio, la Casa Blanca informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, después de especulaciones sobre su mano amoratada y sus piernas hinchadas.


Así se veía la mano de Donadl Trump después de ser diagnosticado con una infección venosa.

Sobre la mano -cuyo dorso se ve fuertemente maquillado en eventos públicos- se informó que el amoratamiento está vinculado con las aspirinas que toma como parte de un programa “estándar” de salud cardiovascular.

Tras el último chequeo médico, la Casa Blanca dijo que el mandatario tenía buena salud y que tenía “una estructura y función cardíaca normales, sin signos de falla cardíaca, insuficiencia renal o enfermedad sistémica”.

*Realizado con información de AFP*

