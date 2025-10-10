Steven Cheung, la persona encargada de dirigir la estrategia de mensajes y comunicaciones de la Casa Blanca, recientemente, por medio de su cuenta de X, fue citado al emitir declaraciones en respuesta al Premio Nobel de la Paz 2025, afirmando que el comité del Nobel puso “la política por encima de la paz”.

Además, en respuesta a una publicación en X por parte de la cuenta oficial del Premio Nobel, en donde anunciaron como ganadora del Nobel de la Paz a María Corina Machado, Steven Cheung arremetió y expresó su desacuerdo con la decisión, asegurando que el presidente Trump era el más apto para ganarlo.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, dijo Cheung.

Agregó: “Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad.”

“El Comité del Nobel demostró que anteponen la política a la paz”, finalizó.

Su respuesta fue viral, ya que es la representación de los que habían sido promotores de Donald Trump como ganador del Nobel de la Paz este año, al igual que otras figuras políticas, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que había afirmado que Trump debía ganar el Nobel de la Paz, horas después de haber alcanzado un alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu | Foto: AFP

El primer ministro israelí publicó, por medio de su cuenta de X, una imagen generada con inteligencia artificial, en la que se veía a Trump ganando el Premio Nobel de Paz, siendo otorgado por el mismo Netanyahu, con banderas de Estados Unidos e Israel de fondo.

A esa publicación agregó la frase “¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”.

Además, al conocer los resultados del Premio Nobel, Netanyahu contestó a las declaraciones de Cheung diciendo: “El Comité Nobel habla de paz. El presidente @realDonaldTrump hace que suceda.”

Y agregó: “Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece”.

Entre los promotores de Donald Trump como ganador del Nobel de la Paz estaban, además de Netanyahu, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, y legisladores de Estados Unidos, Suecia y Noruega.