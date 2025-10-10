Suscribirse

Mundo

Netanyahu se muestra en desacuerdo con entrega de Premio Nobel de Paz y sale en defensa de Trump

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, brindó uno de los mayores apoyos a la candidatura de Trump para el Premio Nobel de Paz 2025.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

10 de octubre de 2025, 2:50 p. m.
Netanyahu a favor de Donald Trump
Netanyahu a favor de Donald Trump. | Foto: @IsraeliPM

Steven Cheung, la persona encargada de dirigir la estrategia de mensajes y comunicaciones de la Casa Blanca, recientemente, por medio de su cuenta de X, fue citado al emitir declaraciones en respuesta al Premio Nobel de la Paz 2025, afirmando que el comité del Nobel puso “la política por encima de la paz”.

Contexto: Premio Nobel 2025: ¿Cuánto dinero reciben los ganadores?

Además, en respuesta a una publicación en X por parte de la cuenta oficial del Premio Nobel, en donde anunciaron como ganadora del Nobel de la Paz a María Corina Machado, Steven Cheung arremetió y expresó su desacuerdo con la decisión, asegurando que el presidente Trump era el más apto para ganarlo.

“El presidente Trump seguirá alcanzando acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, dijo Cheung.

Agregó: “Tiene el corazón de un humanitario, y nunca habrá nadie como él que pueda mover montañas con la pura fuerza de su voluntad.”

“El Comité del Nobel demostró que anteponen la política a la paz”, finalizó.

Contexto: Gustavo Petro felicita a María Corina Machado por Nobel de Paz, junto a una mujer que lo ganó en 2004 y ya falleció. Este es el escueto mensaje

Su respuesta fue viral, ya que es la representación de los que habían sido promotores de Donald Trump como ganador del Nobel de la Paz este año, al igual que otras figuras políticas, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que había afirmado que Trump debía ganar el Nobel de la Paz, horas después de haber alcanzado un alto al fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza.

Donald Trump se reúne con Benjamin Netanyahu para definir futuro de la guerra en Gaza. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump y Benjamin Netanyahu | Foto: AFP

El primer ministro israelí publicó, por medio de su cuenta de X, una imagen generada con inteligencia artificial, en la que se veía a Trump ganando el Premio Nobel de Paz, siendo otorgado por el mismo Netanyahu, con banderas de Estados Unidos e Israel de fondo.

A esa publicación agregó la frase “¡Denle a @realDonaldTrump el Premio Nobel de la Paz, se lo merece!”.

Además, al conocer los resultados del Premio Nobel, Netanyahu contestó a las declaraciones de Cheung diciendo: “El Comité Nobel habla de paz. El presidente @realDonaldTrump hace que suceda.”

Y agregó: “Los hechos hablan por sí mismos. El presidente Trump lo merece”.

Entre los promotores de Donald Trump como ganador del Nobel de la Paz estaban, además de Netanyahu, el primer ministro de Camboya, Hun Manet, y legisladores de Estados Unidos, Suecia y Noruega.

Contexto: ¿Quién fue Wangari Maathai, la mujer a quien Petro felicitó por el Nobel de Paz que había ganado hace 20 años?

Aun con loas críticas que han brindado los promotores de Trump a la decisión final de los Premios, María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana, fue galardonada con el premio por sus incesantes intentos de paz, su activismo político, y su voluntad para devolver a Venezuela a la democracia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Giro de Lombardía 2025: lista de colombianos, canal que transmite y recorrido oficial

2. Último video de Carlos Barbosa: celebró fecha especial y dedicó sentidas palabras a su familia: “Por siempre estar ahí”

3. Esteban Santos reaccionó a la publicación de Abelardo de la Espriella sobre el Nobel de María Corina Machado

4. Vladímir Putin sale en defensa de Donald Trump tras no recibir el Premio Nobel: “Hace mucho para la solución de crisis complejas”

5. Gustavo Petro se reunió con las colombianas que habían sido detenidas por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetanyahuDonald TrumpNobel de la Paz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.