Suscribirse

MUNDO

¿Quién fue Wangari Maathai, la mujer a quien Petro felicitó por el Nobel de Paz que había ganado hace 20 años?

El mandatario felicitó a María Corina Machado después de nombrar a una mujer que falleció en el 2011.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
10 de octubre de 2025, 12:26 p. m.
Gustavo Petro y Wangari Maathai
Gustavo Petro y Wangari Maathai | Foto: Getty Images

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un sorpresivo mensaje en sus redes sociales en el que felicita primero a una mujer que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2004 y después envió un corto mensaje a la ganadora del galardón este año, María Corina Machado.

“Felicito a Wangari y a María Corina por sus premios nóbeles. Wangari ha luchado por defender la vida en el planeta ante la crisis climática. De María Corina espero que ayude a que su país consiga el diálogo para mantener la paz”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

El mandatario comenta una publicación de la institución en Noruega y habla de una mujer que murió en el 2011
El mandatario comenta una publicación de la institución en Noruega y habla de una mujer que murió en el 2011 | Foto: x/@petrogustavo

El mensaje llega después de que el Comité Noruego haya entregado el premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, por su “incansable esfuerzo” para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición “justa y pacífica” de “la dictadura a la democracia”.

El jurado ha erigido a Machado en “líder de las fuerzas democráticas en Venezuela”, al tiempo que la ve como “una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida”. En este sentido, el presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, ha destacado que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada.

La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hidankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de que fuese él la persona reconocida este año con el Nobel.

ARCHIVO - La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta contra la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un después después de unos polémicos comicios en los que, según afirma, la oposición ganó por una amplia mayoría, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta | Foto: AP

Sin embargo, el presidente colombiano envió un mensaje a una de las ganadoras del Nobel en el 2004, pero, ¿quién fue la mujer a quien el mandatario exaltó en su mensaje vía X?

Wangari Maathai fue una destacada ambientalista, política y profesora keniana, conocida mundialmente por su labor en la defensa del medioambiente, los derechos humanos y la democracia.

Contexto: Gustavo Petro felicita a María Corina Machado por Nobel de Paz, junto a una mujer que lo ganó en 2004 y ya falleció. Este es el escueto mensaje

Nació en 1940 en Nyeri, Kenia, y fue la primera mujer de África Oriental y Central en obtener un doctorado.

En 1977 fundó el Movimiento Cinturón Verde (Green Belt Movement), una organización dedicada a la reforestación, la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento de las mujeres rurales a través de la plantación de árboles.

Wangari Maathai (1940-2011) mientras participa en una mesa redonda durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (o Cumbre de la Tierra), Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 y el 14 de junio de 1992.
Wangari Maathai (1940-2011) mientras participa en una mesa redonda durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (o Cumbre de la Tierra), Río de Janeiro, Brasil, entre el 3 y el 14 de junio de 1992. | Foto: Getty Images

Por su incansable trabajo en favor del desarrollo sostenible, la paz y la democracia, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2004, convirtiéndose en la primera mujer africana en obtener este galardón.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncio oficial pone en aprietos a Egan Bernal: Ineos presentó a su nuevo líder para 2026

2. “Contamos con el presidente Trump”: María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

3. Así se ve hoy en día Thylane Blondeau: fue considerada la “niña más bella del mundo” hace 18 años

4. “Me gusta la desnudez”: Petro envió llamativo mensaje al Consejo de Estado tras duro golpe a sus alocuciones

5. Un tatuaje delató a alias Karla, quien sería el cerebro de atentado en Huila, que dejó dos muertos y 32 heridos en el mes de abril

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Premio Nobel de Paz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.