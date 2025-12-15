La nobel de la Paz iraní, Narges Mohammadi, se encuentra en delicado estado de salud tras su arresto

La nobel de la paz iraní, Narges Mohammadi, ingresó en el hospital dos veces tras haber sido detenida violentamente la semana pasada y no parecía estar bien cuando habló por teléfono desde el lugar en el que está detenida, afirmaron seguidores suyos este lunes.

Mohammadi sufrió “golpes fuertes y repetidos con porras en la cabeza y el cuello” durante su arresto, y cuando llamó por teléfono “su estado físico no era bueno, y parecía indispuesta”, indicó su fundación en un comunicado.

La activista iraní por los derechos de las mujeres | Foto: AFP

Un grupo de la sociedad civil iraní, del que forma parte el reconocido director de cine Jafar Panahi, también exigió la “liberación inmediata e incondicional” de Mohammadi y otros activistas arrestados el viernes.

Una intervención violenta

Mohammadi, que ganó el Nobel en 2023, fue detenida el viernes tras intervenir en una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Mashhad por el abogado Josrow Alikordi, hallado muerto a principios de este mes.

Según el fiscal de Mashhad, Hasán Hematifar, 38 personas fueron arrestadas en el evento, entre ellas Mohammadi y otra destacada activista, Sepideh Gholian.

La activista de derechos humanos de la oposición iraní, Narges Mohammadi | Foto: AFP

Imágenes de la ceremonia conmemorativa mostraron a Mohammadi —sin el velo, obligatorio para las mujeres en público en la república islámica— encaramándose sobre un automóvil para dirigirse a multitudes que coreaban consignas contra las autoridades.

Luego fue arrestada “violentamente”, señaló la organización.

Mohammadi, que ha pasado gran parte de la última década entrando y saliendo de la cárcel, había sido autorizada a salir de prisión en diciembre de 2024 por motivos médicos. Durante el último año, continuó con su activismo.

Investigaciones e intervención Europea

El fiscal Hasán Hematifar, citado el sábado por la agencia de noticias IRNA, dijo que las investigaciones siguen en curso. Acusó a Javad Alikordi, Gholian y Mohammadi de pronunciar “discursos provocadores, incitar a los presentes a alterar el orden público y corear consignas que violaban las normas”.

Activistas afirman que Irán sigue inmerso en una profunda represión más de cinco meses después del fin de la guerra de 12 días contra Israel, con más de 1.400 personas ejecutadas en lo que va de año.

La activista iraní Narges Mohammadi. | Foto: Twitter @NobelPrize.

La Unión Europea (UE) pidió el sábado la liberación de la ganadora del Premio Nobel. Bruselas calificó de “profundamente preocupantes” las detenciones que tuvieron lugar el viernes en la ciudad oriental de Mashhad.

“La UE insta a las autoridades iraníes a que liberen a la señora Mohammadi, teniendo en cuenta también su delicado estado de salud, así como a todas las personas detenidas injustamente mientras ejercían su libertad de expresión”, declaró Anouar El Anouni, portavoz de la diplomacia europea.