¿Quién es Narges Mohammadi? Esta ha sido la extraordinaria lucha de la Nobel de Paz 2023

La lucha de Mohammadi por las mujeres

En respuesta a una consulta de The New York Times, la iraní dijo que “el apoyo y el reconocimiento global de mi defensa de los derechos humanos me hace más decidida, apasionada y esperanzada”, recogió The San Diego Union Tribune. Este último diario mencionó que en 2018 Mohammadi recibió el premio Andrei Sájarov.