La ONU pide a Irán liberar a Narges Mohammadi, ganadora del Nobel de Paz, condenada a 8 años de cárcel y 70 latigazos

Esta periodista con 51 años de edad lleva pagando muy caro su posicionamiento público desde hace 22 años, cuando fue detenida por primera vez. Según Reporteros Sin Fronteras, Mohammadi, encarcelada actualmente en la prisión de Evin en Teherán, es objeto de “un hostigamiento judicial y policial para silenciarla”. Pero su determinación no flaquea pese a las torturas que asegura haber sufrido.

Dos meses antes, Mohammadi publicaba en Instagram un texto contra el velo obligatorio: “En este régimen autoritario, la voz de las mujeres está prohibida, el cabello de las mujeres está prohibido. (...) No aceptaré el hiyab obligatorio”.

Tortura y aislamiento

“Narges podría haber salido del país, pero siempre se negó, (...) se convirtió en la voz de los sin voz. Incluso en prisión, no olvida su deber e informa sobre la situación de los prisioneros” , afirma Reza Moini, activista iraní basado en París, que la conoce bien.

“Un corazón que se desgarra”

Sin embargo, “ el precio de la lucha no es solamente la tortura y la cárcel, es un corazón que se desgarra con cada privación, un sufrimiento que penetra hasta la médula”, escribió Mohammadi a la AFP en septiembre.

“Hace más de ocho años que no veo a Kiana y Ali, y hace más de un año y medio que no he escuchado siquiera su voz. Es un dolor insoportable e indescriptible”, lamentó. Sus hijos gemelos, de 17 años, y su esposo, Taghi Rahmani, viven en Francia.