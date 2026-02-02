Segundo día Hay Festival Cartagena 2026: Un encuentro entre las letras y el periodismo

El segundo día del festival literario más importante de Latinoamérica inició con el encuentro entre los escritores Leonardo Padura, Leila Guerriero, Juan Gabriel Vásquez y Javier Moreno, director de El País de España, el periodismo y las letras fueron el centro de la conversación. Escritores como Santiago Posteguillo, Sara Jaramillo Klinkert, Karen Hao y Frank Baez también se dieron cita entre sus lectores. La primerio Nobel de la Paz María Corina Machado hizo presencial de forma virtual.