Reino Unido e Italia llaman a la acción contra una ‘crisis moral’ de inmigración ilegal

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente de Japón. El primer ministro Fumio Kishida asiste a una cena de trabajo durante la cumbre de líderes del G7 en Hatsukaichi, prefectura de Hiroshima, oeste de Japón, el 19 de mayo de 2023, en esta foto distribuida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón. Ministry of Foreign Affairs of Japan/HANDOUT via REUTERS | Foto: via REUTERS