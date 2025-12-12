Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron este viernes, 12 de diciembre, de forma “violenta” a la ganadora del Premio Nobel de Paz 2023, Narges Mohammadi, durante la ceremonia en recuerdo de un abogado fallecido, informaron sus simpatizantes.

Mohammadi, quien obtuvo un permiso temporal de salida de prisión en diciembre de 2024, fue detenida junto con otros activistas en la ceremonia por Khosrow Alikordi, quien fue hallado muerto en su oficina la semana pasada, escribió su fundación en su cuenta de X.

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

El Premio Nobel de la Paz fue entregado a la activista iraní Narges Mohammadi, activista y periodista de 51 años de edad. | Foto: AFP

Alikordi, de 45 años, era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluidos detenidos en la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022.

La oenegé Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi asistiendo a la ceremonia, sin el velo obligatorio que deben portar las mujeres en los espacios públicos en Irán.

HRANA indicó que coreaban consignas como “Viva Irán”, “Luchamos, morimos, no aceptamos ninguna humillación” y “Muerte al dictador”.

Otras imágenes difundidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a esta defensora de los derechos de las mujeres subiéndose a un vehículo y animando a la gente a corear consignas.

La activista iraní por los derechos de las mujeres Narges Mohammadi fue honrada "por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha para promover los derechos humanos y la libertad para todos", | Foto: AFP

Ya había estado en la cárcel

Narges Mohammadi ha luchado incesantemente por los derechos de las mujeres, y se ha convertido en la figura que reza contra los maltratos, la tortura y la violencia sexual.

Mohammadi había estado en prisión anteriormente en 2023 y durante su confinamiento se enteró de que había ganado el reconocimiento del Nobel de Paz, mientras pesaban sobre ella supuestos cargos por “delitos contra la seguridad nacional”.

También estuvo en la cárcel en 2022, y más tarde, en 2024, por sus llamamientos a boicotear las elecciones parlamentarias en Irán, además de incitar a la protesta y a la intervención de organizaciones internacionales en asuntos del país. Sin embargo, se le concedió un permiso especial para salir de prisión por motivos de salud.

En este caso reciente, el régimen iraní no se ha pronunciado sobre el arresto de Mohammadi.

El Premio Nobel de la Paz fue entregado a la activista iraní Narges Mohammadi. | Foto: Twitter @NobelPrize.

Activismo

La iraní es la quinta galardonada en los más de cien años de historia del Nobel de la Paz que recibe el premio estando privada de su libertad, después del alemán Carl von Ossietzky, la birmana Aung San Suu Kyi, el chino Liu Xiaobo y el bielorruso Ales Bialiatski.

“La lucha de Narges Mohammadi puede compararse (...) a la de Albert Lutuli, Desmond Tutu y Nelson Mandela (todos ellos también recibieron el Nobel, NDLR), que duró más de 30 años antes del fin del régimen del apartheid en Sudáfrica”, declaró la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen.

“Las mujeres de Irán llevan más de 30 años luchando contra la segregación. Su sueño de un futuro mejor acabará haciéndose realidad”, afirmó.