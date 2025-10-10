¿Por qué no le dieron a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz? Esto dijo el Comité Noruego

La líder opositora venezolana María Corina Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Noruego del Nobel.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa, el presidente del Comité Noruego que entrega el premio fue preguntado por el motivo por el cual el galardón no fue entregado al presidente Trump este año.

“A lo largo de la larga historia del Premio Nobel de la Paz, creo que este comité ha presenciado cualquier tipo de tensión mediática en las campañas. Recibimos miles y miles de cartas cada año de personas, de lo que es para ellos el que lidera la paz”, dijo el presidente del instituto noruego, Jørgen Watne Frydnes.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, anuncia que la líder opositora venezolana María Corina Machado es la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el viernes 10 de octubre de 2025. (Rodrigo Freitas/NTB Scanpix vía AP) | Foto: AP

“Este comité se reúne en una sala llena de retratos de todos los laureados, y esa sala está llena de coraje e integridad. Por eso, basamos nuestra decisión únicamente en el trabajo y la rueda de Alfred Nobel”, explicó.

Trump aseguraba que merece el prestigioso galardón por resolver “ocho conflictos”, incluyendo el reciente acuerdo entre israel con el grupo terrorista de Hamás.

El presidente estadounidense asegura haber resuelto siete guerras desde su regreso a la Casa Blanca en enero, un balance inflado según los expertos, y afirmaba que sería “un insulto” no recibir el Nobel de la Paz.

Este año se nominaron 338 personas y organizaciones para el premio de la paz, una lista que permanece en secreto por 50 años.

Donald Trump y el Premio Nobel de Paz | Foto: Getty Images

Decenas de miles de personas pueden proponer candidatos, incluyendo legisladores y miembros de gabinetes de todos los países, exlaureados, algunos profesores universitarios y miembros del Comité Nobel.

Varios mandatarios y políticos a nivel mundial confiaron en que Trump podría llevarse el galardón, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su homólogo estadounidense, podría ganar el premio Nobel de la Paz solo “si detiene” el conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza.

“Veo a un presidente estadounidense que se moviliza, que reiteró esta mañana ante el podio [de la ONU] ‘quiero la paz. Resolví siete conflicto’. Que quiere el premio Nobel de la Paz. El premio Nobel de la Paz solo es posible si usted resuelve este conflicto”, declaró Macron a la cadena BFMTV, dirigiéndose a Trump.

Trump y Netanyahu han tenido un constante diálogo mientras Israel sigue con sus acciones bélicas en Gaza. | Foto: Getty Images

Tras el anuncio del acuerdo logrado en Gaza, se esperaba que el mandatario estadounidense pudiera lograr convencer al comité que recibe miles de solicitudes cada año.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el republicano no ocultaba su deseo de quedarse con el galardón: quería el Nobel que uno de sus grandes rivales demócratas, el expresidente Barack Obama, ganó para sorpresa de todos poco después de asumir el cargo en 2009.

“Por supuesto, vemos que hay mucha atención mediática en torno a algunos candidatos”, reaccionó previamente en Oslo el secretario del Comité del Nobel, Kristian Berg Harpviken, “pero eso no influye en absoluto en las discusiones en curso dentro del comité”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (derecha), entrega una carpeta al presidente Donald Trump durante una reunión en la Sala Azul de la Casa Blanca, el lunes 7 de julio de 2025, en Washington. | Foto: AP