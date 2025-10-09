Suscribirse

Javier Milei asegura que firmará la candidatura de Donald Trump para el Nobel de Paz

El presidente argentino asegura que moverá esa postulación “en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional”.

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 2:39 p. m.
Donald Trump y Javier Milei.
El acuerdo entre Israel y Hamás es histórico. Tras dos años de guerra, por primera vez se ve posible el regreso de todos los secuestrados por el grupo terrorista, que es el requisito indispensable que pone el país para cesar su arremetida militar contra Gaza.

Ante ese éxito, que espera concretarse este fin de semana, muchas voces han hablado del posible Nobel de Paz para Donald Trump. El acuerdo se logró por cuenta del plan que diseñó el presidente estadounidense para esa región.

Una de las voces que pide ese reconocimiento mundial para el jefe de la Casa Blanca es Javier Milei. El presidente argentino en su publicación en X, tras el acuerdo dijo: “Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio".

Allí contó que “quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional. Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

