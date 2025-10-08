En las últimas horas de este miércoles, 8 de octubre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en sus redes sociales que se ha llegado a un acuerdo de cese el fuego para poner fin a la guerra en Gaza.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, dice el mensaje publicado por Trump.

“¡Todas las partes serán tratadas de manera justa! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para que este evento histórico y sin precedentes sucediera", dice el mensaje publicado por el presidente en su cuenta de Truth.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que viajaría este fin de semana a Oriente Próximo, mientras se hacían los últimos contactos indirectos que mantienen Israel y el grupo terrorista Hamás en Egipto, al hilo de la propuesta presentada la semana pasada por el inquilino de la Casa Blanca para el enclave palestino.

“Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos. (...) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario”, dijo el presidente estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.

Antes de darse a conocer la noticia, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entregó al presidente una nota en la que dice que “estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Próximo” y que solamente iba a responder un par de preguntas más antes de reunirse de nuevo porque le iban a “necesitar muy pronto”.

En la nota, fotografiada por los medios, decía que Trump tiene que aprobar una publicación en Truth Social para que pueda anunciar el acuerdo.

Marco Rubio y Donald Trump | Foto: AP

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien sin embargo matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

Más temprano, la Yihad Islámica confirmó que enviaría más tarde una delegación negociadora a Egipto para sumarse a los contactos indirectos que mantienen Israel y el grupo armado, mientras se gestaba el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y liberación de los secuestrados en los ataques del 7 de octubre de 2023.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Se espera que inicie el alto el fuego en las próximas horas | Foto: Anadolu via Getty Images