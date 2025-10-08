Suscribirse

Marco Rubio interrumpe de emergencia a Donald Trump y le habla al oído en plena reunión en la Casa Blanca. Esto fue lo que le dijo

El secretario de Estado de Estados Unidos le habló al oído al presidente estadounidense en medio de la rueda de prensa.

Redacción Mundo
8 de octubre de 2025, 9:59 p. m.
Marco Rubio y Donald Trump
Marco Rubio y Donald Trump | Foto: AP

El presidente de Estados Unidos fue interrumpido este miércoles, 8 de octubre, por el secretario de Estado, Marco Rubio, mientras ofrecía una rueda de prensa.

Trump recibió a varios influyentes del movimiento MAGA y miembros de su gabinete para hablar sobre la respuesta de la administración ante los grupos extremistas de izquierda, tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en septiembre.

Rubio llegó tarde a la reunión y le entregó una nota a Trump mientras este tomaba asiento; luego, se acercó al mandatario y le susurró al oído.

“Acabo de recibir una nota del secretario que dice que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que será necesario hacerlo con bastante rapidez”, dijo Trump tras la interrupción.

Previamente, el presidente Trump había mencionado que planea viajar este fin de semana a Oriente Próximo, pues considera que el acuerdo de paz para la Franja de Gaza está “muy cerca”.

Contexto: Trump asegura que la paz en Gaza está cerca y revela avances clave con Hamás

“Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, ya veremos (…) Saldremos probablemente el domingo, quizá el sábado, quizá un poco más tarde del sábado por la noche. Pero ese parece ser nuestro horario”, dijo el mandatario estadounidense ante la prensa durante una reunión de su gabinete.

Al ser preguntado si planea ir a Egipto, Israel o Gaza, respondió que “puede” que lo haga, pero que “todavía” no lo han decidido.

“Probablemente, iré a Egipto; allí es donde están todos reunidos ahora mismo (…) Pero estaré dando una vuelta, como dice la expresión. Probablemente, lo haga”, aseguró.

228 / 5.000 El presidente Donald Trump lee una nota que le entregó el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
228 / 5.000 El presidente Donald Trump lee una nota que le entregó el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una mesa redonda sobre Antifa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, el miércoles 8 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) | Foto: AP

Trump ha asegurado que Estados Unidos tiene “un gran equipo allí, excelentes negociadores” y ha reconocido que “lamentablemente también hay excelentes negociadores del otro lado”.

“Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien. Estamos tratando con Hamás y con otros muchos países”, dijo.

La propuesta de Trump fue apoyada públicamente por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien matizó horas después que no respaldará la creación de un Estado palestino y que las tropas israelíes permanecerán desplegadas “en la mayoría” de Gaza, lo que generó dudas sobre la viabilidad de la aplicación del plan estadounidense.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, dejó hasta la fecha cerca de 67.200 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por el grupo armado Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.

Benjamin Netanyahu había asegurado que se trata de un tema de "seguridad" para su país
Benjamin Netanyahu estaría de acuerdo con los puntos presentados por Trump | Foto: Getty Images

Con información de Europa Press*

