Mundo

Donald Trump cree que habrá un acuerdo para liberar los rehenes en Gaza en un “par” de días

El presidente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Redacción Mundo
5 de octubre de 2025, 6:55 p. m.
Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Donald Trump afirmó este domingo 5 de octubre que las negociaciones para la implementación de una tregua en Gaza llevarán días, mientras que su jefe de política exterior, Marco Rubio, advirtió que Israel debe detener los bombardeos para que se produzca la liberación de los rehenes.

“En este momento, mientras hablamos, están en negociaciones. Han comenzado las negociaciones. Durarán un par de días”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Contexto: A dos años de los ataques terroristas de Hamás en Israel, SEMANA revive los atroces episodios que vivieron sus víctimas

“Veremos cómo acaba todo. Pero tengo entendido que va muy bien”, añadió el mandatario estadounidense.

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN, conocido este domingo, el presidente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamás tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

Sin embargo, Rubio advirtió que Israel debe suspender los bombardeos sobre la Franja de Gaza para poder avanzar en la liberación de los cautivos.

“Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar”, declaró Rubio en la cadena CBS News.

“No puede haber una guerra en medio de todo esto”, afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

Contexto: Trump responde a decisión de Hamás sobre acuerdo de paz y hace una solicitud puntual a Israel: “Pare inmediatamente”

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para poner fin a los combates y liberar a los rehenes en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había “desafíos logísticos” que abordar para allanar el camino a la liberación de los rehenes.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán “aún más difíciles” de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamás.

“No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo”, declaró a la NBC.

Trump dijo a CNN que esperaba “pronto” claridad sobre si el grupo palestino estaba comprometido con la paz.

Añadió que, si Hamás se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una “extinción total”.

*Con información de AFP

Donald TrumpFranja de GazaIsraelHamásPalestina

