El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que el grupo terrorista Hamás está “listo” para la paz tras la respuesta a su plan para la Franja de Gaza, por lo que ha pedido a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos” en el enclave palestino, donde han muerto alrededor de 66.300 personas desde el 7 de octubre de 2023.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamás, creo que están listos para una paz duradera. Israel debe detener de inmediato el bombardeo en Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida. Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo”, anunció a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca confirmó que ya están negociando los detalles “que aún deben resolverse”.

Mensaje emitido por el presidente Trump en su red social. | Foto: Truth/RealDonaldTrump

“No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Oriente Próximo”, dijo el mandatario minutos después de que la milicia palestina propusiera negociar algunos de los aspectos del plan de 20 puntos presentado por el mandatario estadounidense.

La declaración de Hamás se produjo horas después de que Trump diera plazo hasta la noche del domingo para responder al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría al “infierno”.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes —vivos y restos mortales— según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamás en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”.

Trump también compartió el comunicado de Hamás en sus redes sociales, una acción casi inédita para un presidente estadounidense. También lo hizo la Casa Blanca.

Hamás aseguró que entregará a los rehenes israelíes secuestrados | Foto: AFP

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había dicho previamente que Trump haría declaraciones sobre la “aceptación” del acuerdo por parte de Hamás y publicó una foto suya dirigiéndose a las cámaras de televisión desde detrás de su escritorio.

“En el Despacho Oval: el presidente Trump responde a la aceptación de Hamás de su plan de paz”, escribió Leavitt en X, junto con una foto del republicano dirigiéndose a las cámaras de televisión desde su escritorio. “¡Estén atentos!”.

Trump presentó el plan de paz de 20 puntos junto con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca el lunes, y afirmó que si Hamás lo rechazaba, apoyaría a Israel para “concluir el trabajo”.

Benjamín Netanyahu y Donald Trump | Foto: Getty Images

Un alto funcionario de Hamás, Mahmud Mardawi, declaró el viernes a la AFP que el plan de Trump es “impreciso, ambiguo y carece de claridad”.