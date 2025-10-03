A través de un comunicado, el grupo armado yihadista Hamás aseguró que para poner fin a la guerra de Israel en Gaza y lograr una retirada completa de las fuerzas israelíes del enclave, está dispuesto a liberar a todos los cautivos israelíes, tanto los vivos como los muertos, de acuerdo con el plan de intercambio delineado en la propuesta de Trump.

Sin embargo, para Hamás, esto depende también de la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza. Así, el grupo armado enfatizó su disposición a iniciar negociaciones inmediatas, con mediadores y para ultimar los detalles del intercambio.

Según Associated Press, Hamás dice que acepta algunos elementos del plan de paz de Trump, pero que otros requieren más negociaciones.

El grupo terrorista Hamás envió la respuesta tras recibir un ultimátum por parte del presidente de Estados Unidos. | Foto: getty images

“En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entrar inmediatamente en negociaciones a través de los mediadores para discutir los detalles de este acuerdo”, dijo Hamás en un comunicado compartido en Telegram y citado por Aljazeera.

La declaración señaló que Hamás “reconoce los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que piden un alto el fuego en la Franja de Gaza, un intercambio de prisioneros, la entrada inmediata de ayuda y el rechazo a la ocupación de la franja y el desplazamiento de nuestro pueblo palestino”.

Hamás aseguró en el texto que su postura se ha basado en las consultas “exhaustivas” mantenidas junto a otras facciones palestinas, así como con otras “partes árabes, islámicas e internacionales”, con el “objetivo de detener la agresión y la guerra de exterminio que se libra contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza”.

Combatientes palestinos de Hamás escoltan a rehenes israelíes antes de entregarlos a un equipo de la Cruz Roja en Deir el-Balah, en el centro de Gaza, el 8 de febrero de 2025, como parte del quinto intercambio de rehenes por prisioneros de un frágil alto el fuego. | Foto: NurPhoto via Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dió a Hamás hasta las 10:00 p. m. del domingo 5 de octubre para que acepte su plan de paz en Gaza y lanzó una advertencia al grupo armado: si lo rechazaba se enfrentaría “al infierno”.

“Si este ACUERDO FINAL no se alcanza, el INFIERNO TOTAL, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás”, escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

El magnate republicano fijó este plazo después de que un dirigente de Hamás dijera que el movimiento necesitaba más tiempo para estudiar el proyecto, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Hamás sigue en consultas sobre el plan de Trump (…) e informó a los mediadores de que las consultas continúan y es necesario algo de tiempo”, declaró más temprano, bajo anonimato, este alto mando del movimiento a AFP.

Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump. | Foto: Getty Images

El plan planteado por Trump contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de Hamás y la retirada gradual del Ejército de Israel de Gaza tras casi dos años de guerra.

A esto le seguiría una autoridad de transición, encabezada por el propio Trump.