Netanyahu muestra sus límites para acabar con la guerra en Gaza, mientras Hamás estudia el plan de Trump

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamás, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera su visto bueno, con condiciones que enfatizó este martes, 30 de septiembre.

El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de la organización terrorista, y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.

Según el mismo esquema, el propio presidente Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Una fuente palestina aseguró que el grupo terrorista inicio la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos. “Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, indicó la fuente bajo anonimato, y añadió que la organización dará una respuesta “que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia”.

El plan de Donald Trump significaría el desarme de los integrantes de Hamás. | Foto: Getty Images

En Catar, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la delegación negociadora de Hamás prometió estudiar “responsablemente” el plan de Trump y que el martes mantendrán conversaciones con representantes del movimiento islamista palestino y de Turquía.

En un video publicado en su canal de Telegram tras la rueda de prensa del lunes con Trump, Netanyahu dijo que el Ejército israelí seguirá presente en la mayor parte de Gaza, e insistió en que no acepta la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense.

“Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras que el (ejército israelí) permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”, declaró.

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, arremetió contra el plan, que calificó de “estrepitoso fracaso diplomático”. Según él, el plan supone “cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023”, fecha del ataque sangriento del grupo terrorista Hamás contra Israel, que desató la guerra en curso.

Benjamin Netanyahu mostró sus puntos para un posible acuerdo para el fin de la guerra en Gaza. | Foto: Getty Images

Trump aseguró que “estamos como mínimo muy, muy cerca” de la paz en Oriente Medio, y calificó el anunció como “potencialmente uno de los días más grandiosos en la civilización”. Su plan contempla el envío de una “fuerza internacional temporal de estabilización”, además de la autoridad de transición en la que estarán Trump y Blair.

Exige el desarme total de los combatientes de Hamás, y el movimiento islamista quedaría marginado de un futuro gobierno en Gaza. Trump reconoció que Netanyahu había rechazado firmemente el Estado palestino, cuya creación podría darse bajo el plan estadounidense.

Netanyahu declaró su apoyo al plan “para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos”. Pero aclaró que si Hamás intenta torpedearlo, “Israel terminará el trabajo (de eliminar a Hamás) por su cuenta”. Trump aseguró el “respaldo total” a Israel para hacerlo si Hamás rechaza el plan.