Suscribirse

Mundo

Netanyahu muestra sus límites para acabar con la guerra en Gaza, mientras Hamás estudia el plan de Trump

El primer ministro israelí rechaza la creación de un Estado palestino y el desmonte total de las tropas en Gaza.

Redacción Mundo
30 de septiembre de 2025, 12:21 p. m.
Benjamín Netanyahu y Donald Trump
Benjamín Netanyahu y Donald Trump | Foto: Getty Images

El plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza se encuentra a la espera de la respuesta de Hamás, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu diera su visto bueno, con condiciones que enfatizó este martes, 30 de septiembre.

El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme de la organización terrorista, y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.

Contexto: Países europeos muestran respaldo al plan de Trump para lograr la paz en Gaza

Según el mismo esquema, el propio presidente Trump dirigirá una autoridad de transición, en la que estará acompañado, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair.

Una fuente palestina aseguró que el grupo terrorista inicio la evaluación del plan norteamericano de 20 puntos. “Hamás inicia hoy una serie de consultas entre sus dirigentes políticos y militares, tanto dentro como fuera de Palestina”, indicó la fuente bajo anonimato, y añadió que la organización dará una respuesta “que representará a Hamás y a los movimientos de la resistencia”.

Donald Trump e integrantes de Hamás
El plan de Donald Trump significaría el desarme de los integrantes de Hamás. | Foto: Getty Images

En Catar, un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores dijo que la delegación negociadora de Hamás prometió estudiar “responsablemente” el plan de Trump y que el martes mantendrán conversaciones con representantes del movimiento islamista palestino y de Turquía.

En un video publicado en su canal de Telegram tras la rueda de prensa del lunes con Trump, Netanyahu dijo que el Ejército israelí seguirá presente en la mayor parte de Gaza, e insistió en que no acepta la creación de un Estado palestino en sus conversaciones con el mandatario estadounidense.

Contexto: Dirigentes de partidos israelíes critican las disculpas de Netanyahu a Qatar: “un país que apoya y financia el terrorismo”

“Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras que el (ejército israelí) permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”, declaró.

El ministro israelí de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich, arremetió contra el plan, que calificó de “estrepitoso fracaso diplomático”. Según él, el plan supone “cerrar los ojos y dar la espalda a las lecciones del 7 de octubre de 2023”, fecha del ataque sangriento del grupo terrorista Hamás contra Israel, que desató la guerra en curso.

Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump.
Benjamin Netanyahu mostró sus puntos para un posible acuerdo para el fin de la guerra en Gaza. | Foto: Getty Images

Trump aseguró que “estamos como mínimo muy, muy cerca” de la paz en Oriente Medio, y calificó el anunció como “potencialmente uno de los días más grandiosos en la civilización”. Su plan contempla el envío de una “fuerza internacional temporal de estabilización”, además de la autoridad de transición en la que estarán Trump y Blair.

Exige el desarme total de los combatientes de Hamás, y el movimiento islamista quedaría marginado de un futuro gobierno en Gaza. Trump reconoció que Netanyahu había rechazado firmemente el Estado palestino, cuya creación podría darse bajo el plan estadounidense.

Netanyahu declaró su apoyo al plan “para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos”. Pero aclaró que si Hamás intenta torpedearlo, “Israel terminará el trabajo (de eliminar a Hamás) por su cuenta”. Trump aseguró el “respaldo total” a Israel para hacerlo si Hamás rechaza el plan.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué está pasando con los bienes de Mauricio Leal? Macabro caso da inesperado giro y familia pide ayuda urgente

2. Wayne Rooney no se calló sobre el reemplazo de Luis Díaz: lanzó duro mensaje a Liverpool

3. Gabriel Cano, de 18 años, desapareció después de ir a una cita odontológica en Bogotá: habló su mamá y contó la decisión que tomaron

4. Chicago se enfrenta a ICE y crece la tensión ante la posible llegada de la Guardia Nacional. “Se dirigen a los vendedores de tamales”

5. Partido Conservador se aparta de la reforma a la salud: ponencia de archivo suma varios respaldos en la Comisión Séptima

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpBenjamín NetanyahuEstados UnidosIsrael

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.