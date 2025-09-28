Suscribirse

Donald Trump insinúa importantes avances en las negociaciones para la paz en Oriente Medio: “Tenemos una oportunidad real”

El mandatario estadounidense se reunirá en los próximos días con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca.

Redacción Mundo
28 de septiembre de 2025, 5:13 p. m.
ONU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a las negociaciones en Oriente Medio. | Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este domingo, 28 de septiembre, un avance en las negociaciones para buscar la paz en Oriente Medio, en vísperas de la visita a la Casa Blanca del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó Trump en su plataforma Truth Social. “Todos a bordo para algo especial, por primera vez. ¡Lo lograremos!”, escribió en letras mayúsculas.

Contexto: Donald Trump ordena el despliegue de tropas a Portland: “Autorizo el uso de fuerza total, si es necesario”

Durante un intercambio con periodistas el viernes, Trump ya había afirmado creer haber alcanzado un “acuerdo” para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que el Gobierno de Estados Unidos presentara a principios de semana un nuevo plan de paz a Netanyahu y varios países árabes y musulmanes.

“Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra”, prometió el presidente estadounidense.

Según una fuente diplomática, el plan estadounidense, de 21 puntos, incluye un alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de los rehenes retenidos en territorio palestino, la retirada israelí y el futuro gobierno de Gaza sin Hamás, cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 desencadenó la guerra.

Medios británicos señalaron que el ex primer ministro Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en la transición en Gaza.

El viernes, en el podio de la ONU, Netanyahu criticó el reconocimiento del Estado de Palestina por parte de una decena de países, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá y Australia, a principios de esta semana.

La creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, declaró el mandatario, y prometió “terminar el trabajo” contra Hamás “lo más rápido posible” en la Franja de Gaza, devastada por casi dos años de guerra.

Contexto: Asamblea General de la ONU: los 10 momentos clave. Trump, Zelenski y Milei lideraron las polémicas

Netanyahu tiene previsto visitar a Trump en la Casa Blanca el lunes.

En el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 murieron 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un informe elaborado por AFP basado en datos oficiales.

De las 251 personas secuestradas durante el ataque, 47 siguen retenidas en Gaza, incluidas 25 que el ejército israelí considera muertas.

La ofensiva de represalia israelí contra Gaza dejó 66.005 fallecidos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

*Con información de AFP.

