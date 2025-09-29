Suscribirse

Países europeos muestran respaldo al plan de Trump para lograr la paz en Gaza

La propuesta prevé un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza.

Redacción Mundo
29 de septiembre de 2025, 11:17 p. m.
Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca
Donald Trump y Benjamin Netanyahu se reunieron en la Casa Blanca | Foto: Getty Images

Los máximos dirigentes de Italia, Francia y Reino Unido, la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente Emmanuel Macron, y el primer ministro Keir Starmer expresaron su apoyo a la propuesta de plan de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

“Saludo el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel se comprometa resueltamente”, ha publicado Macron en su cuenta en X. “Hamás no tiene otra opción que liberar de inmediato a todos los rehenes y seguir este plan”, aseveró.

Macron aboga por un “debate en profundidad” entre todas las partes para “construir una paz duradera” basada en la solución de los dos estados. “Francia está dispuesta a contribuir”, dijo.

Meloni, por su parte, aseguró que la “ambiciosa” propuesta de Trump “podría suponer un punto de inflexión”.

“Italia está dispuesta a desempeñar su papel en estrecha coordinación con Estados Unidos, los socios europeos y en la región”, declaró. “Italia insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y aceptar el plan”, aseveró.

Contexto: Donald Trump presenta plan para lograr la paz en Gaza: estos son los principales puntos que presentó junto a Netanyahu

“El Plan, que Italia acoge con satisfacción, presenta un ambicioso proyecto de estabilización, reconstrucción y desarrollo de la Franja de Gaza, con la plena participación de los socios regionales”, agregó la primera ministra italiana.

El gobierno británico, por su parte, respaldó el nuevo plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, luego de que fuera presentado a Israel y al grupo islamista palestino Hamás.

Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump.
Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump. | Foto: Getty Images

“Apoyamos firmemente sus esfuerzos para poner fin a los combates, liberar a los rehenes y garantizar la prestación de asistencia humanitaria urgente a la población de Gaza. Esta es nuestra máxima prioridad y debe llevarse a cabo de inmediato”, declaró la oficina del primer ministro, Keir Starmer, en un comunicado.

La Autoridad Palestina expresó su satisfacción por los esfuerzos “sinceros y decididos” del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la presentación de la propuesta de plan de paz.

“El Estado de Palestina acoge con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirma su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz”, dijo la Autoridad Palestina en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA.

Fotos de la semana 19 septiembre
Los palestinos buscan madera para vender o usar para cocinar en medio de los escombros de un edificio del que se retiraron miles de artefactos antes de ser destruidos en un ataque militar israelí en la ciudad de Gaza, el domingo 14 de septiembre de 2025. | Foto: AP

El texto destaca la importancia de la implicación de Estados Unidos para “lograr la paz en la región” mediante un acuerdo “que garantice la entrega de suficiente ayuda humanitaria a Gaza, facilite la liberación de los rehenes y prisioneros y la instauración de mecanismos para proteger al pueblo palestino, garantizar que se respete el alto el fuego y seguridad para las dos partes”.

Con información de AFP y Europa Press*

Gaza NetanyahuDonald TrumpIsrael

