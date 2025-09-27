Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, denunciaron este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.

El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado que durante las últimas 24 horas se confirmaron 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que subrayó que “el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre”.

Así, detalló que entre los muertos durante el último día hay 17 personas tiroteadas cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, antes de agregar que al menos 2.560 palestinos han muerto y 18.703 han resultado heridos en este tipo de incidentes, condenados por la comunidad internacional.

Por otra parte, reseñó que 13.060 palestinos murieron y 55.742 resultaron heridos desde el 18 de marzo, fecha en la que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó su ofensiva contra el territorio costero, si bien apuntó que “aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas”.

Por su parte, el Ejército de Israel informó este sábado que más de 750.000 palestinos se han desplazado desde la ciudad de Gaza hacia el sur a medida que avanza la última ofensiva puesta en marcha contra la localidad y siguiendo las órdenes emitidas por las tropas israelíes.

Palestinos desplazados caminan por un campamento de tiendas de campaña en Muwasi, un área que Israel ha designado como zona segura, en el sur de la Franja de Gaza de Khan Younis, el jueves 25 de septiembre de 2025. | Foto: AP

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, señaló en un comunicado que la ciudad de Gaza “se está vaciando porque los residentes se están dando cuenta de que la operación militar se está recrudeciendo y de que moverse hacia el sur es más seguro”.

Así, explicó que las operaciones se intensificaron a medida que el Ejército trata de “acabar” con todos los “objetivos” del movimiento terrorista Hamás en la zona.

“Pedimos a todo el mundo en la zona de Al Mauasi trasladarse lo antes posible y sumarse a los más de 750.000 residentes que ya abandonaron la zona en los últimos días por motivos de seguridad”, dijo.

Periodistas víctimas

El periodista Mohamed al Dayé murió y varias personas más resultaron heridas este sábado a causa de un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza.

Al Dayé murió en un bombardeo de la aviación israelí sobre la calle Abú Arief de Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa citadas por la agencia de noticias palestina Sanad.

Según las autoridades gazatíes, más de 250 periodistas han muerto y decenas han resultado heridos en ataques “sistemáticos” israelíes contra la prensa y las instalaciones de medios de comunicación.