Suscribirse

Mundo

Al Jazeera anuncia la muerte de cuatro de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

Entre los caídos se encuentra Anas al Sharif, uno de los reporteros más destacados en su cobertura de la guerra de Gaza.

Redacción Mundo
10 de agosto de 2025, 11:37 p. m.
Esta imagen, tomada desde la frontera israelí con la Franja de Gaza, muestra humo elevándose durante un ataque israelí contra el territorio palestino asediado el 10 de agosto de 2025.
Esta imagen, tomada desde la frontera israelí con la Franja de Gaza, muestra humo elevándose durante un ataque israelí contra el territorio palestino asediado el 10 de agosto de 2025. | Foto: AFP

La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y dos camarógrafos del medio resultaron muertos, tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza, citando como fuente al director de un hospital local.

“El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director del hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Catar.

Contexto: https://x.com/AJEnglish/status/1954655631224275162

El comunicador, de 28 años, “murió el domingo luego de que fuera impactada una tienda para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza”, añade el reporte.

Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.

Lo más leído

1. Amparo Grisales se enredó y cayó al piso en pleno desfile; no la perdonaron en redes: “perdió todo el aura de diva”
2. Fuerte temblor de 4.9 sacudió al país en la noche de este domingo, 10 de agosto; se sintió en varios departamentos de Colombia
3. Militares venezolanos publican video retando a Estados Unidos tras anuncio de millonaria recompensa por captura de Maduro

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif de Al Jazeera era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”.

“Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera”, afirmó el ejército israelí en Telegram.

“Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, añadió en el mensaje.

Por años, el medio Al Jazeera e Israel ha sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.

Contexto: Israel aprueba plan para “tomar el control” de la Ciudad de Gaza: Hamás asegura que la decisión significa “sacrificio” de los rehenes

“La inteligencia y documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento terrorista y nóminas salariales, prueban que era un operativo de Hamás infiltrado. Una credencial de prensa no es un escudo para el terrorismo”, aseguró el Ejército, que no se pronunció sobre la muerte de los otros tres reporteros.

A finales de julio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, declaró su alarma “por las reiteradas amenazas y acusaciones del Ejército israelí” contra el reportero.

Los temores por la seguridad de Al Sharif están bien fundados, ya que hay cada vez más pruebas de que periodistas en Gaza han sido atacados y asesinados por el Ejército israelí sobre la base de afirmaciones sin fundamento de que eran terroristas de Hamás”, aseguró Khan.

Expresó su profunda preocupación por el hecho de que, sin ninguna prueba que respalde sus afirmaciones, el ejército israelí acusó repetidamente a Al Sharif y a otros periodistas palestinos de ser terroristas o partidarios de Hamás.

*Con información de AFP y Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte temblor de 4.9 sacudió al país en la noche de este domingo, 10 de agosto; se sintió en varios departamentos de Colombia

2. Amparo Grisales se enredó y cayó al piso en pleno desfile; no la perdonaron en redes: “perdió todo el aura de diva”

3. Técnico de São Paulo soltó recado a horas de jugar ante Nacional: “La realidad es otra”

4. No todo es alegría para Daniel Muñoz: lanzó dura crítica tras ganarle la final a Liverpool

5. Al Jazeera anuncia la muerte de cuatro de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PeriodistasIsraelGaza Franja de GazaPalestinaGuerra Israel y Palestina

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.