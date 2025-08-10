Donald Trump y Benjamín Netanyahu hablaron sobre la nueva ofensiva israelí contra la ciudad de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este domingo, 10 de agosto, una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para tratar la nueva ofensiva que comenzará el Ejército israelí para tomar la ciudad de Gaza y los campamentos de desplazados de la costa central del enclave.

“El primer ministro Benjamín Netanyahu habló ahora con el presidente estadounidense Donald Trump”, informó la oficina del primer ministro, tras la rueda de prensa que concedió a medios internacionales y en la que defendió su estrategia a capa y espada, a pesar de la reticencia de su propio Ejército y los temores a un nuevo episodio de la catástrofe humanitaria.

En la conversación, “ambos discutieron los planes de Israel de tomar el control de los bastiones restantes de Hamas en Gaza, para poner fin a la guerra a través de la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás”.

Netanyahu, además, “agradeció a Trump su fuerte apoyo a Israel desde el comienzo de la guerra”, concluyó el comunicado.

Trump rechazó el pasado domingo calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí en la Franja de Gaza y dejó prácticamente en manos de Netanyahu cualquier decisión sobre la estrategia a seguir en el enclave.

Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza from Hamas terrorists.



Watch my Press conference with foreign media >> pic.twitter.com/42hP6399nN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 10, 2025

Su prioridad como presidente de Estados Unidos, aseguró en su momento, consiste en facilitar la entrega de ayuda a través de los centros de distribución de la cuestionada Fundación Humanitaria para Gaza, denunciada por expertos de la ONU y ONG, como una trampa mortal para los palestinos.

“Queremos que Israel alimente a esta gente. Estamos haciendo contribuciones considerables, básicamente para comprar comida y alimentar a la gente. No queremos que la gente pase hambre ni que se muera de hambre”, aseguró por entonces.

Su nuevo plan para Gaza es “la mejor forma de terminar la guerra”

El primer ministro israelí afirmó que su nuevo plan militar para Gaza “es la mejor forma de terminar la guerra” contra Hamás, a pesar de los llamamientos para poner fin a los combates en el devastado territorio.

Después de 22 meses de guerra, Netanyahu enfrenta una fuerte presión en Israel por el destino de los 49 rehenes todavía en manos del movimiento islamista palestino.

También recibe presiones del extranjero para que termine con la guerra en la devastada Franja de Gaza, donde más de dos millones de palestinos están amenazados de una “hambruna generalizada”, según la ONU.

“Estoy dispuesto a poner fin a la guerra, pero con condiciones claras que garanticen la seguridad de Israel: que todos los rehenes regresen a casa, que Hamás entregue sus armas y abandone el poder”, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. | Foto: dpa/picture alliance via Getty Images

“Hemos completado gran parte del trabajo. Tenemos entre el 70 % y el 75 % de Gaza bajo control militar israelí”, declaró el dirigente durante una rueda de prensa en Jerusalén. “Pero nos quedan todavía dos bastiones: son Ciudad de Gaza y los campos” del centro de la Franja, agregó.

Este plan “no tiene como objetivo ocupar Gaza, sino desmilitarizar Gaza”, repitió Netanyahu. “Esta es la mejor forma de terminar la guerra y la mejor forma de terminarla rápido”.

“En primer lugar, desarmar a Hamás. En segundo lugar, liberar a todos los rehenes. En tercer lugar, desmilitarizar Gaza. En cuarto lugar, Israel ejercerá un control de seguridad preponderante. En quinto lugar, una administración civil pacífica no israelí”, resumió.

Netanyahu afirmó que permitirán a la población civil “abandonar con toda seguridad las zonas de combate para ir a zonas seguras designadas” y que se le entregarán víveres “en abundancia”.

También prometió “corredores protegidos” para la distribución de ayuda y “aumentar el número de puntos de distribución de ayuda de la GHF”, la fundación privada apoyada por Estados Unidos e Israel.