Este sería el plan de Estados Unidos para Gaza después de la guerra, según el Washington Post

Sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza.

Redacción Mundo
31 de agosto de 2025, 7:59 p. m.
Se ven tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados en medio de la infraestructura dañada por la guerra en la ciudad de Gaza. Jueves 17 de julio de 2025.
Se ven tiendas de campaña que albergan a palestinos desplazados en medio de la infraestructura dañada por la guerra en la ciudad de Gaza. | Foto: AP

El plan del gobierno de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé desplazar a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante diez años, para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el domingo el Washington Post.

El plan de 38 páginas, al que tuvo acceso el diario estadounidense, contempla la reubicación voluntaria de los aproximadamente dos millones de residentes de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio, devastado por casi dos años de guerra, mientras dura la reconstrucción.

Contexto: Israel moviliza a 60.000 reservistas para tomar Gaza, mientras siguen intentos de mediación internacional

Quienes acepten irse recibirán 5.000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto que conoció el medio estadounidense.

A los propietarios de tierras se les ofrecerán “tokens digitales” para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas “ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)” que se construirán en Gaza.

Gaza sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso luego a una “entidad palestina reformada y desradicalizada”.

Fotos de la semana 20 junio
Los palestinos llevan sacos y cajas de alimentos y ayuda humanitaria que fueron descargados de un convoy del Programa Mundial de Alimentos que se dirigía a la ciudad de Gaza en el norte de la Franja de Gaza. | Foto: AP

Según el Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos creada para distribuir ayuda alimentaria y objeto de numerosas críticas.

Contactado por la AFP, el Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió de inmediato.

En febrero, Trump planteó la idea de que Estados Unidos se hiciera cargo de la Franja de Gaza para convertirla en la “Riviera de Oriente Medio”, una vez despojada de sus habitantes, quienes podrían ser desplazados a Egipto y Jordania.

Contexto: Israel aprueba plan para “tomar el control” de la Ciudad de Gaza: Hamás asegura que la decisión significa “sacrificio” de los rehenes

Aplaudido por la extrema derecha israelí, ese plan fue rechazado por los países árabes y la mayoría de los países occidentales, y la ONU advirtió sobre una “limpieza étnica” en Gaza.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

La campaña militar de represalia de Israel ha dejado al menos 63.459 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

