Trump respalda que Israel erradique por completo a Hamás: “Es hora de limpiar todo”

El mandatario se encontraba saliendo de la Casa Blanca para tomar un vuelo hacia Escocia. Allí fue abordado por la prensa, a la que le soltó que es hora de que las fuerzas israelíes “limpien todo”, y que de hecho no estaba a la espera de un acuerdo renovado, debido a que Hamás tiene pocos rehenes, tras varios intercambios.

“Fue una lástima. Hamás no quería llegar a un acuerdo. Creo que quieren morir”, dijo Trump. “Es muy, muy malo. Llegó a un punto en que hay que terminar el trabajo”.

“Nos quedan los últimos rehenes. Y (los terroristas) saben lo que pasa después de conseguirlos. Y, básicamente, por eso, no querían hacer un trato“, continuó.

Días atrás, el presidente criticó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, por reconocer a Palestina como un estado independiente . “Es una persona diferente. Es bueno, sabe trabajar en equipo. Pero aquí está la buena noticia: lo que diga no importa”, opinó el estadounidense.

“Su declaración no tiene ningún peso. Es una muy buena persona. Me gusta, pero esa declaración no tiene ningún peso”, agregó, con respecto a su par. Junto a Francia, otros países como China, Rusia, India y México han reconocido a Palestina como una nación, en medio de la guerra próxima a cumplir 2 años.