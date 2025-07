Franja de Gaza: la hambruna acecha. Israel desbloquea pasos fronterizos y España lanza comida desde el aire

"Los conflictos siguen propagando el hambre en Gaza, Sudán y otros lugares. El hambre alimenta la inestabilidad y compromete la paz. Nunca debemos aceptar el hambre como arma de guerra", pidió este lunes el secretario general de la ONU, António Guterres. (Photo by Khames Alrefi/Anadolu via Getty Images) | Foto: Anadolu via Getty Images