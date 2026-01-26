Israel y Hamás confirmaron el regreso del cadáver de Ran Gvili, el último rehén en Gaza, que forma parte de los avances por detener el conflicto entre israelíes y palestinos que lleva más de 75 años en vigor, teniendo su última escalada en 2023.

Donald Trump confirmó los reportes que venían de Oriente Medio con un contundente mensaje en su cuenta de Truth Social: “Acaban de recuperar el último cuerpo de rehén en GAZA”.

El presidente Trump enalteció su gestión en la entrega de rehenes israelíes por parte de Hamás Foto: AP

El mandatario estadounidense enmarcó el trabajo realizado en esta entrega de rehenes: “¡Así que recuperamos a los 20 rehenes vivos y a todos los muertos!“.

Y dejó un recado para quienes era escépticos con su gestión en este conflicto y habían sido críticos con su Consejo de Paz: ”La mayoría pensaba que era algo imposible".

Finalmente, con tono eufórico en su escritura, el presidente elogió a las personas que trabajaron con él para llegar a estas entregas de forma oportuna: “¡¡Felicidades a mi gran equipo de Campeones!!”

“Ese modelo falló”: analista iraní en Colombia habla de la posible caída del régimen de Irán y del riesgo de Hezbolá en la región

¿Quién era Ran Gvili?

Ran Gvili era un agente de policía israelí que había sido secuestrado durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y trasladado a Gaza tras su muerte en combate. Había sido el último de los capturados ese día cuyos restos permanecían en manos del grupo armado.

En una declaración recogida por CNN, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu dijo: “Prometimos traer a todos a casa, y los hemos traído a todos, hasta el último. Rani es un héroe, fue el primero en entrar y el último en salir, y ahora está de camino a casa”.

El proceso de identificación fue llevado a cabo por el Centro Nacional de Medicina Forense, la Policía de Israel y el Rabinato Militar, y la familia de Gvili fue notificada de que sus restos serían devueltos para su sepultura, informó el ejército en su comunicado oficial.

Ran Gvili fue el último rehén de Hamás en Gaza, asesinado el 7 de octubre de 2023 Foto: Gentileza

La recuperación de los restos del último rehén también cumplió una condición clave para avanzar en el plan de alto el fuego y paz para Gaza, mediado por Estados Unidos. Israel había condicionado la apertura total del paso fronterizo de Rafah para el regreso de todos los rehenes, vivos o fallecidos.

En el mismo informe, el Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos, describió a Gvili como un “verdadero amigo, querido por todos”. Esta misma organización estuvo encargada de manifestaciones en Tel Aviv y otras ciudades para exigir el regreso seguro de los capturados.

Ran Gvili era parte de los 251 rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.

Tragedia en Israel: dos bebés muertos y más de 50 heridos fueron encontrados en una escuela infantil ilegal

Bajo el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, los últimos 20 rehenes vivos ya habían sido liberados a mediados de aquel mes, y la recuperación de los cuerpos completaba el compromiso acordado entre los bandos.

Hamás se refirió a que este último movimiento demuestra “su compromiso” con el alto el fuego promovido por Estados Unidos, en pro de finalizar con esta etapa del conflicto que tiene más de siete décadas de historia.

“El descubrimiento del cuerpo del último prisionero israelí en Gaza confirma el compromiso de Hamás con todos los requisitos del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, incluido el proceso de intercambio de prisioneros”, declaró este lunes el portavoz del movimiento islamista, Hazem Qasem en un comunicado.