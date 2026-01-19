MUNDO

Tragedia en Israel: dos bebés muertos y más de 50 heridos fueron encontrados en una escuela infantil ilegal

Tres trabajadores de la institución han sido detenidos mientras se adelanta una investigación exhaustiva.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 1:55 a. m.
Existe sospechas de intoxicación por gases o monóxido de carbono.
Existe sospechas de intoxicación por gases o monóxido de carbono. Foto: X/@plexaleOK

Dos bebés fallecieron y 53 tuvieron que ser hospitalizados tras un incidente ocurrido en una guardería ilegal en Jerusalén, que, según medios locales, podría estar relacionado con el sistema de calefacción central.

Una de las víctimas, una niña, murió tras haber sido trasladada al hospital en un “estado crítico”, dijo Gal Pachis, jefe del centro de emergencias del hospital Shaare Zedek.

Poco después, el hospital Hadassa anunció la muerte de un niño de unos seis meses, pese a “los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico”.

Los médicos no precisaron las causas de las muertes.

Noticias Estados Unidos

Auroras boreales podrían verse mucho más al sur de lo normal en Estados Unidos por una tormenta solar considerada “muy rara”

Noticias Estados Unidos

Tren bala en California: se retrasa y anuncia nueva fecha de inauguración del ferrocarril de alta velocidad

Mundo

La fiscalía del Perú investiga al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con un empresario chino

Mundo

Profesor colombiano denuncia golpiza por parte de militares en México: “fractura de tres costillas”

Mundo

El nuevo “Consejo de paz” de Donald Trump: ¿qué es y cuáles son las condiciones para entrar?

Noticias Estados Unidos

Video viral muestra a un hombre armado custodiando su vecindario para impedir redadas del ICE en medio de protestas y tensión social

Mundo

Exvicepresidente de EE. UU. hace dura crítica a Delcy Rodríguez y da su respaldo a María Corina Machado

Nación

Extraña muerte de un bebé de 11 meses en jardín de La Calera: “Las profesoras no son capaces de dar la cara”

Nación

Víctimas de abusos sexuales en un jardín infantil en Bogotá denuncian que la directora del ICBF, Astrid Cáceres, les hizo polémicos “ofrecimientos personales”

Confidenciales

El conmovedor mensaje del jardín infantil en el que estudió Miguel Uribe Turbay

Antes de estos anuncios, el servicio de emergencias de Israel había informado que paramédicos estaban “proporcionando tratamiento médico y evacuando a 55 afectados a hospitales de la ciudad, incluidos dos bebés en estado crítico”.

Conmoción en Medellín: un niño murió tras consumir una pastilla rosada que se encontró cuando jugaba en un parque infantil

“Los esfuerzos de reanimación continúan y 53 bebés están siendo sometidos a más exámenes y tratamiento médico”, añadió.

La policía informó que tres adultos que se encontraban en la guardería fueron detenidos para ser interrogados.

Según The Times of Israel, la guardería operaba sin licencia y los investigadores están examinando si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción del centro.

Zalmi Neufeld, de 22 años, dijo a AFP que vio “al personal de emergencia sacando a los niños del edificio”.

“Vi a padres llorando, muchos niños llorando, niños por todas partes”, añadió.

El centro está ubicado en un apartamento de una zona habitada mayoritariamente por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

Niña de dos años habría sido presuntamente abusada en jardín infantil del ICBF en Bogotá; la entidad respondió a la denuncia

Uno de los miembros de United Hatzalah ha relatado que encontraron bebés “en los armarios, carritos de bebé,... por todas partes, escondidos unos encima de otros entre mantas,...”, informa el diario ‘Yedioth Aharonoth’. Otro bebé estaba durmiendo en el baño, cerca del inodoro.

Una ONG, el Consejo Nacional de Infancia, ha pedido una investigación inmediata “no solo por la grave negligencia, sino también por la falta de licencia de la escuela infantil”.

La Estrella de David Roja y el servicio de emergencias voluntario United Hatzalah recibieron un primer aviso por una bebé de tres meses inconsciente y sin pulso. Los servicios de emergencia se encontraron a la niña y a un segundo bebé de cuatro meses también inconsciente y en estado crítico.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Hadassah y el Centro Médico Shaare Zedek mientras se les realizaba la reanimación cardiopulmonar, pero solo se pudo certificar su fallecimiento cuando ingresaron.

El portal de noticias Behadrei Haredim destaca que era el primer día en la escuela infantil de uno de los bebés.

Más de Mundo

x

Auroras boreales podrían verse mucho más al sur de lo normal en Estados Unidos por una tormenta solar considerada “muy rara”

Existe sospechas de intoxicación por gases o monóxido de carbono.

Tragedia en Israel: dos bebés muertos y más de 50 heridos fueron encontrados en una escuela infantil ilegal

Hilton DoubleTree del centro de Fresno, California, el miércoles 1 de mayo de 2024.

Tren bala en California: se retrasa y anuncia nueva fecha de inauguración del ferrocarril de alta velocidad

José Jerí Oré, juró como presidente de la República.

La fiscalía del Perú investiga al presidente José Jerí tras reuniones clandestinas con un empresario chino

Primera imagen del catedrático Leonardo Ariel Escobar

Profesor colombiano denuncia golpiza por parte de militares en México: “fractura de tres costillas”

x

El nuevo “Consejo de paz” de Donald Trump: ¿qué es y cuáles son las condiciones para entrar?

x

Video viral muestra a un hombre armado custodiando su vecindario para impedir redadas del ICE en medio de protestas y tensión social

Mike Pence critica a Delcy Rodríguez

Exvicepresidente de EE. UU. hace dura crítica a Delcy Rodríguez y da su respaldo a María Corina Machado

x

Florida amaneció cubierta de nieve por el paso del vórtice ártico: Imágenes y videos muestran un fenómeno inusual en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Avión militar aterrizó en México y levantó sospechas por llegada de tropas de EE. UU.: esto respondió Claudia Sheinbaum

Noticias Destacadas