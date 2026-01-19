Tragedia en Israel: dos bebés muertos y más de 50 heridos fueron encontrados en una escuela infantil ilegal

Dos bebés fallecieron y 53 tuvieron que ser hospitalizados tras un incidente ocurrido en una guardería ilegal en Jerusalén, que, según medios locales, podría estar relacionado con el sistema de calefacción central.

Una de las víctimas, una niña, murió tras haber sido trasladada al hospital en un “estado crítico”, dijo Gal Pachis, jefe del centro de emergencias del hospital Shaare Zedek.

Poco después, el hospital Hadassa anunció la muerte de un niño de unos seis meses, pese a “los esfuerzos de reanimación realizados por el equipo médico”.

Los médicos no precisaron las causas de las muertes.

Antes de estos anuncios, el servicio de emergencias de Israel había informado que paramédicos estaban “proporcionando tratamiento médico y evacuando a 55 afectados a hospitales de la ciudad, incluidos dos bebés en estado crítico”.

“Los esfuerzos de reanimación continúan y 53 bebés están siendo sometidos a más exámenes y tratamiento médico”, añadió.

La policía informó que tres adultos que se encontraban en la guardería fueron detenidos para ser interrogados.

Según The Times of Israel, la guardería operaba sin licencia y los investigadores están examinando si el incidente está relacionado con el sistema de calefacción del centro.

Zalmi Neufeld, de 22 años, dijo a AFP que vio “al personal de emergencia sacando a los niños del edificio”.

“Vi a padres llorando, muchos niños llorando, niños por todas partes”, añadió.

El centro está ubicado en un apartamento de una zona habitada mayoritariamente por miembros de la comunidad judía ultraortodoxa.

Uno de los miembros de United Hatzalah ha relatado que encontraron bebés “en los armarios, carritos de bebé,... por todas partes, escondidos unos encima de otros entre mantas,...”, informa el diario ‘Yedioth Aharonoth’. Otro bebé estaba durmiendo en el baño, cerca del inodoro.

Una ONG, el Consejo Nacional de Infancia, ha pedido una investigación inmediata “no solo por la grave negligencia, sino también por la falta de licencia de la escuela infantil”.

La Estrella de David Roja y el servicio de emergencias voluntario United Hatzalah recibieron un primer aviso por una bebé de tres meses inconsciente y sin pulso. Los servicios de emergencia se encontraron a la niña y a un segundo bebé de cuatro meses también inconsciente y en estado crítico.

Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Hadassah y el Centro Médico Shaare Zedek mientras se les realizaba la reanimación cardiopulmonar, pero solo se pudo certificar su fallecimiento cuando ingresaron.

El portal de noticias Behadrei Haredim destaca que era el primer día en la escuela infantil de uno de los bebés.