Medellín

Conmoción en Medellín: un niño murió tras consumir una pastilla rosada que se encontró cuando jugaba en un parque infantil

El pequeño fue identificado como Matías Serna Ramírez.

Redacción Semana
1 de diciembre de 2025, 11:02 p. m.
Dijín, actos urgentes
Hay conmoción en la capital de Antioquia. | Foto: Cortesía Policía Nacional

La muerte de un niño de nueve años en el barrio Jardín, de la comuna 3 - Manrique, en el nororiente de Medellín, tiene conmocionados a sus familiares y vecinos.

SEMANA supo que todo comenzó en la tarde del viernes, cuando el pequeño Matías Serna Ramírez fue al parque infantil que queda a pocos metros de la casa donde vivía con sus papás para jugar un rato.

En el lugar, encontró una bolsa con una pastilla color rosa y se la comió. Al regreso a su casa, les contó a sus seres queridos y comenzó a sentirse mal.

Por eso, según han reportado medios locales, sus familiares buscaron ayuda en su padrino, Byron Escudero, quien se presenta como voluntario de la Defensa Civil y experto en Atención Prehospitalaria.

“No se sabe cómo encontró la bolsa el niño, lo cierto del caso es que la consumió y desafortunadamente terminó en este desenlace”, dijo Escudero a Telemedellín.

Contexto: Ataques sicariales y venta de drogas, así delinquían 10 presuntos integrantes de una poderosa banda en Barranquilla

Según Escudero, la tarde del sábado el pequeño Matías comenzó a sentir “síntomas de intoxicación, ya maluco, y ya tipo de las 4 de la tarde, se descompensó”.

Fue trasladado al Hospital Infantil Concejo de Medellín, donde horas después falleció.

La noticia de la muerte del pequeño Matías tiene conmocionados a los habitantes de Jardín, en la parte alta de Manrique, pero también a personas que lo conocieron en el Liceo Arquidiocesano Nuestra Señora, en Manizales, donde estudió 3B hasta junio de este año, cuando llegó a Medellín.

Matías Serna Ramírez, niño de 9 años que murió tras ingerir una pastilla rosada en Medellín.
Matías Serna Ramírez, niño de nueve años que murió tras ingerir una pastilla rosada en Medellín. | Foto: Suministrada a Semana

“La comunidad educativa del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora expresa su sentimiento de dolor y condolencia por la pascua eterna de MATÍAS SERNA RAMÍREZ, estudiante del grado 3B, hasta junio del 2025, y se une en oración a su familia y pide por fortaleza para ellos en este difícil momento”, dice el comunicado.

El cadáver de Matías fue llevado a Medicina Legal, donde será entregado a sus seres queridos para darle el último adiós.

Contexto: Se conoce el video del momento exacto en que se desató balacera en un centro comercial de Bucaramanga: policía y ladrón murieron

Este medio conoció que la mamá del pequeño tuvo que viajar desde Fundación, Magdalena, a donde se trasladó tras separarse de su papá.

La causa de la muerte de Matías aún se desconoce.

