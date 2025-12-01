Conmoción en Medellín: un niño murió tras consumir una pastilla rosada que se encontró cuando jugaba en un parque infantil

La muerte de un niño de nueve años en el barrio Jardín, de la comuna 3 - Manrique, en el nororiente de Medellín, tiene conmocionados a sus familiares y vecinos.

SEMANA supo que todo comenzó en la tarde del viernes, cuando el pequeño Matías Serna Ramírez fue al parque infantil que queda a pocos metros de la casa donde vivía con sus papás para jugar un rato.

En el lugar, encontró una bolsa con una pastilla color rosa y se la comió. Al regreso a su casa, les contó a sus seres queridos y comenzó a sentirse mal.

Por eso, según han reportado medios locales, sus familiares buscaron ayuda en su padrino, Byron Escudero, quien se presenta como voluntario de la Defensa Civil y experto en Atención Prehospitalaria.

“No se sabe cómo encontró la bolsa el niño, lo cierto del caso es que la consumió y desafortunadamente terminó en este desenlace”, dijo Escudero a Telemedellín.

Según Escudero, la tarde del sábado el pequeño Matías comenzó a sentir “síntomas de intoxicación, ya maluco, y ya tipo de las 4 de la tarde, se descompensó”.

Fue trasladado al Hospital Infantil Concejo de Medellín, donde horas después falleció.

La noticia de la muerte del pequeño Matías tiene conmocionados a los habitantes de Jardín, en la parte alta de Manrique, pero también a personas que lo conocieron en el Liceo Arquidiocesano Nuestra Señora, en Manizales, donde estudió 3B hasta junio de este año, cuando llegó a Medellín.

Matías Serna Ramírez, niño de nueve años que murió tras ingerir una pastilla rosada en Medellín. | Foto: Suministrada a Semana

“La comunidad educativa del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora expresa su sentimiento de dolor y condolencia por la pascua eterna de MATÍAS SERNA RAMÍREZ, estudiante del grado 3B, hasta junio del 2025, y se une en oración a su familia y pide por fortaleza para ellos en este difícil momento”, dice el comunicado.

El cadáver de Matías fue llevado a Medicina Legal, donde será entregado a sus seres queridos para darle el último adiós.

Este medio conoció que la mamá del pequeño tuvo que viajar desde Fundación, Magdalena, a donde se trasladó tras separarse de su papá.