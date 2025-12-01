Suscribirse

Nación

Se conoce el video del momento exacto en que se desató balacera en un centro comercial de Bucaramanga: policía y ladrón murieron

Las imágenes muestran la forma en la que los delincuentes iniciaron el robo al interior de una joyería.

Redacción Nación
1 de diciembre de 2025, 12:52 p. m.
Imágenes del video que muestra la forma en la que se desencadenó la balacera en un centro comercial de Bucaramanga.

Poco a poco se han ido conociendo nuevos detalles de lo que ocurrió en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, Bucaramanga, el pasado 29 de noviembre. Un grupo de delincuentes intentó robar una joyería y se desató una balacera que dejó dos personas muertas: un ladrón y un policía.

En las últimas horas se conoció un video que muestra cómo inició todo, desde el momento del atraco hasta cuando comienza el cruce de disparos.

Las imágenes, que fueron captadas por una cámara de seguridad del establecimiento, muestran que en un principio había dos empleadas y una de ellas estaba atendiendo a una supuesta pareja de clientes: un hombre y una mujer.

Este es el momento en el que los delincuentes intentaron huir de la joyería.

Los segundos transcurren, el sujeto finge hablar por celular y la mujer pregunta por alguna joya. En ese momento llega otro hombre, quien se para en la puerta de la tienda y después ingresa. Tras esto, otro cómplice, con camisa amarilla, arriba al sitio cargando una bolsa.

Debido a que la joyería poco a poco se estaba llenando, una tercera empleada salió y, pocos segundos después, los delincuentes desenfundaron sus armas de fuego y las intimidaron.

Contexto: Identifican a los capturados tras la balacera en centro comercial de Bucaramanga. Podrían estar relacionados con el Tren de Aragua

Una mujer y dos hombres se metieron detrás del mostrador y comenzaron a sacar las joyas, mientras que otro de los cómplices vigilaba parado en la puerta.

Varios segundos transcurrieron así: delincuentes haciéndose con el botín, mientras que las trabajadoras estaban llenas de pánico.

Parecía que los ladrones iban a salirse con la suya, pero justo en ese momento la reja de la tienda comenzó a cerrarse y fue entonces cuando se inició el cruce de disparos.

De manera repentina y sin que nadie se lo esperara, un hombre salió de una puerta del establecimiento y comenzó a accionar su arma de fuego contra los delincuentes. Dos de ellos se vieron obligados a esconderse detrás del mostrador, mientras que los demás alcanzaron a salir de la joyería.

Contexto: Él era Fredy Francisco Leal Briceño, policía que murió en medio de balacera en centro comercial de Bucaramanga

En ese momento se termina el video, pero se conoce que el cruce de disparos continuó, generando terror en el centro comercial. Finalmente, el hecho dejó a un policía muerto y a otro delincuente fallecido.

Además, otros cinco ladrones lograron ser capturados por las autoridades. Al parecer, estas personas harían parte de una banda que se dedica al hurto de alto impacto.

En las últimas horas también se confirmó que otros seis sujetos, quienes harían parte de la organización, se encuentran prófugos y están siendo buscados.

Las investigaciones se adelantan y se intenta establecer si estas personas están vinculadas a otros robos ejecutados con modalidades similares en diferentes ciudades.

