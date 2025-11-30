Identifican a los capturados tras la balacera en centro comercial de Bucaramanga. Podrían estar relacionados con el Tren de Aragua

Las autoridades confirmaron la captura de cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial que protagonizó el intento de robo a una joyería en el Centro Comercial Cabecera Cuarta Etapa, en Bucaramanga, el pasado 29 de noviembre de 2025.

El operativo se produjo tras un intercambio de disparos que dejó como saldo la muerte del intendente jefe de la Policía Nacional, Fredy Francisco Leal Briceño, así como de uno de los presuntos asaltantes.

Los medios locales informaron que la Policía Metropolitana dio a conocer las identidades de los seis miembros neutralizados durante el operativo (los capturados y el que fue dado de baja), al tiempo que indicaron que hay otros seis delincuentes implicados en el hecho que están prófugos.

Una publicación del medio Santander Se Conecta indica que los capturados son:

- Adrianis Esther González Garavito, 27 años, de Barranquilla, con antecedente por porte ilegal de armas.

- Antonio José Felipe Lanchez, 50 años, de Puebloviejo (Magdalena), vendedor de pescado, sin antecedentes.

- Karina Michellys Criado Pumarejo, 27 años, de Valledupar, con anotación por porte ilegal de armas.

- Jhony José Rodríguez Castillo, 27 años, venezolano, herido por un impacto de bala en el hombro.

- Orlando José Cabrera Méndez, 54 años, de Barranquilla, herido en el antebrazo.

- Víctor Manuel Martínez Suárez (fallecido), quien según las primeras verificaciones sería uno de los líderes de la organización y el encargado de coordinar el ingreso armado al centro comercial.

La forma como estaban organizados y la cantidad de delincuentes que participaron refuerza la hipótesis de que se trató de una banda itinerante dedicada al hurto de alto impacto.

#ATENCIÓN 🚨 | Revelaron identidades de la banda que ocasionó balacera en centro comercial de Bucaramanga.



La Policía Metropolitana confirmó las identidades de los seis miembros neutralizados durante el operativo, y confirmó que hay seis delincuentes más prófugos.



- Adrianis… pic.twitter.com/glkJxGhJbu — Santander Se Conecta (@SanSeConecta) November 30, 2025

Los capturados fueron sorprendidos cuando intentaban extraer del local una cantidad significativa de joyas tras reducir al personal del establecimiento. Durante la reacción de la fuerza pública se incautaron armas de fuego, munición y otros elementos que serán utilizados como material probatorio.

La Policía Metropolitana investiga si la banda estaría relacionada con otros robos ejecutados con modalidades similares en diferentes ciudades. Las acusaciones preliminares que enfrentan incluyen hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego, homicidio y concierto para delinquir.

Los momentos de angustia en el centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga. | Foto: Pantallazos de videos tomados de la cuenta en X: @DianaSaray

El caso ha generado conmoción en Bucaramanga y reavivado el debate sobre la capacidad de respuesta de las autoridades frente al crimen organizado que opera en centros comerciales y zonas altamente concurridas. Asimismo, el proceso judicial contra los capturados será seguido de cerca por la ciudadanía, que espera sanciones ejemplares y la implementación de estrategias de prevención que eviten nuevos hechos de violencia en espacios públicos.

Precisamente, tras este grave hecho delincuencial, este domingo, 30 de noviembre, se realizó un consejo de seguridad extraordinario en Bucaramanga en el que incluso participó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Entre las conclusiones se prometió la llegada a esta capital de 200 policías adicionales.

La presencia de un venezolano entre los capturados relaciona al grupo delincuencial con el tren de Aragua. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Así mismo, el ministro Sánchez aseguró que por la información que tienen del caso se trata de un grupo de delincuencia organizada con el alias de “Los Costeños” que podría tener relación con el Tren de Aragua, dado que hay un venezolano entre los capturados.