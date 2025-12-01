Ataques sicariales y venta de drogas, así delinquían 10 presuntos integrantes de una poderosa banda en Barranquilla

Este lunes, 1 de diciembre, la Policía Metropolitana de Barranquilla, dio a conocer una importante operación en contra de una de las estructuras criminales que colocan en jaque la tranquilidad de la ciudadanía. De acuerdo con la información de las autoridades, fueron 12 diligencias de allanamiento que fueron realizadas en diferentes puntos del suroriente de la ciudad, desde donde, al parecer, delinquían integrantes de Los Papalópez.

En total, fueron 10 las personas capturadas, de los cuales ocho fueron mediante órdenes judiciales y dos en flagrancia. Ahora, deberán responder ante la justicia por delitos como homicidio en grado de tentativa, concierto para delinquir, hurto agravado, tráfico de estupefacientes, extorsión y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

Además, los detenidos registran anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y extorsión.

“Durante el desarrollo operativo fueron incautadas dos armas de fuego tipo revólver, cuarenta cartuchos de diferentes calibres, 141 gramos de marihuana y siete equipos celulares, elementos asociados a la comisión de actividades ilícitas”, detallaron desde la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las pesquisas adelantadas por el personal de inteligencia de la Policía Metropolitana, pudieron establecer que “este grupo delincuencial mantenía injerencia en los barrios La Luz, Chinita y Rebolo, zonas donde ejercían control territorial para la distribución de estupefacientes, el almacenamiento de armas de fuego y la ejecución de atentados sicariales”.

Armas de fuego incautadas en el operativo de la Policía. | Foto: Suministrada a SEMANA.

La Policía Metropolitana también precisó que en los inmuebles donde realizaron los allanamientos, esta organización criminal eran, supuestamente, utilizados como centros de acopio, bodegas de armas y puntos de coordinación para la comisión de delitos.

“La estructura estaría vinculada a al menos cinco atentados sicariales en el sector del barrio La Luz, en disputa con Los Costeños por el control de rentas criminales relacionadas con la venta de estupefacientes y las extorsiones. Las actividades ilícitas representarían para esta organización ingresos mensuales cercanos a los cincuenta millones de pesos”, precisaron las autoridades.

Por su parte, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que seguirán afectando las estructuras ilegales.

“Estos resultados son producto de un trabajo investigativo sostenido que permite afectar de manera contundente a estructuras criminales que buscan sembrar temor en los barrios del suroriente de la ciudad. Continuaremos fortaleciendo la presencia institucional para proteger la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el oficial.

Operativos de la Policía de Barranquilla. | Foto: Suministrada a SEMANA.