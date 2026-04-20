La petición para proteger al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, tras revelarse el plan para atentar en su contra

Luego de que el alcalde de Barranquilla, Alex Char, confirmó en su de X la existencia de un supuesto plan para atentar contra su vida y la de su familia, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se solidarizó con el mandatario y le pidió a las autoridades competentes más protección para las personas que han resultado amenazadas en medio de las elecciones a la Presidencia que se avecinan.

Eljach comunicó desde la cuenta oficial de X de la Procuraduría: “Solidaridad con el señor alcalde de Barranquilla, Alex Char, quien denunció, citando fuentes de la Policía Nacional, la existencia de un plan criminal para atentar contra su vida y la de su familia”.

El procurador General también informó a través de esa publicación que el Gobierno nacional ha explicado que se dio la orden de activar organismos de inteligencia del estado, verificación de información y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida del mandatario en la capital del Atlántico.

Sin embargo, el procurador Eljach fue enfático en hacer una petición: “A las autoridades adoptar, con prontitud, todas las medidas que garanticen la protección de las personas amenazadas”.

Identifican plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Álex Char

Esta situación salió a flote luego de que el alcalde Char publicó en sus redes sociales que ha recibido información de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra su vida y la de su familia. Ese mensaje encendió las alarmas en la costa Caribe.

Pero Char también hizo su solicitud: “Hago un llamado urgente a todas las fuerzas armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

Con la alerta hecha publica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que tuvo comunicación con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con el director de la Policía, el general William Rincón, y el director de la Dirección de Protección de la Policía (Dipro), para tomar medidas urgentes frente a la seguridad del alcalde de Barranquilla.

SEMANA también ha revelado que esas amenazas han llegado en contra de los mandatarios locales en Medellín, Antioquia, Cali y Valle del Cauca, ha quienes se les ha reforzado la seguridad en medio de las alertas que han venido aumentado de cara a las elecciones presidenciales.

De hecho, hace pocas semanas, los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, denunciaron que en redes sociales estaban rodando imágenes de coronas fúnebres con sus nombres como un mecanismo de intimidación a sus aspiraciones políticas. Esos hechos también están siendo investigados.