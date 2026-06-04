Británico insultó a pareja en Bogotá, le respondieron y terminaron en la cárcel. Ahora la justicia les da la razón

Alejandro Sánchez Murillo y Sandra Milena Camacho eran una pareja que en el año 2021 terminaron condenados en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de lesiones personales contra un extranjero que en el pasado los agredió verbalmente en el conjunto residencial donde vivían en Bogotá.

Sin embargo, los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema encontraron serios errores en esa decisión judicial, y el pasado 20 de mayo decidieron absolverlos, y hacer varias críticas a la sentencia por desconocer la agresión previa a las lesiones, la necesidad de la defensa y la falta de provocación.

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El caso

Esta historia empezó en enero de 2018, cuando Alejandro Sánchez y Milena Camacho terminaron dándole varios golpes y cachetadas a un ciudadano británico identificado como Nicholas Mark Alridge, quien previamente lanzó varias agresiones verbales de tipo sexual en contra de la mujer.

Por ese hecho, la Fiscalía terminó presentando un escrito de acusación contra la pareja por el delito de lesiones personales; un juzgado de Bogotá los condenó a dos meses de cárcel y el Tribunal Superior ratificó esa sentencia.

Las críticas de la Corte

El caso llegó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema después de que la defensa de los procesados radicó ese recurso extraordinario, alegando que el Tribunal de Bogotá dio por probada la violencia psicológica ejercida por Alridge en contra de la pareja y habría cercenado el testimonio tanto de Sánchez como de Camacho.

La mujer le contó a la justicia que, antes de la agresión al extranjero, este habría lanzado un ataque verbal contra ella, su pareja y hasta con el hijo menor de edad que, para la época de los hechos, tenía apenas 8 años.

Milena Camacho contó con detalles cómo fue esa agresión verbal por parte de Nicholas Mark: “Le dice a mi esposo: ‘Pégame, hijueputa colombiano, defiende tu puta patria, colombiano, hijo de puta, eres un bruto, colombiano de mierda, te casaste con una puta, perra colombiana, prostituta. Esa prostituta que está ahí es la puta madre de tu puto hijo’”.

La mujer también explicó que, en medio de esa agresión, el ciudadano extranjero hasta le advirtió que iba a hacerle a su pequeño hijo todo lo que le hacía a ella, lo que habría desencadenado la reacción de la pareja contra el hombre.

Frente a este contexto, la Corte cuestionó que lo que la Fiscalía consideró un caso de lesiones personales no fue más que un “fenómeno sistemático de discriminación y violencia”, teniendo en cuenta la agresión injusta que en esos momentos ejercía Alridge en contra de ella.

“La Sala, en aplicación de la perspectiva de género, concluye que en este caso existió una agresión ilegítima por parte de Nicholas Mark Aldridge, que ameritó la respuesta defensiva de Sandra Milena Camacho y Alejandro Sánchez”, concluyó la Corte.

El británico será investigado

Con la absolución de la pareja, los magistrados de la Sala de Casación le ordenaron a la Fiscalía General que adelante las investigaciones necesarias sobre la denuncia que desde el año 2018 Milena Camacho presentó en contra del extranjero por el delito de acto sexual violento.

La agresión verbal frente a su pareja no fue el único capítulo protagonizado por Nicholas Mark Alridge, sino que en el pasado ya habría tenido varias discusiones con la pareja por temas como el ruido de los tacones en el piso o hasta las fotos que habría intentado tomarle a la mujer cuando se cambiaba de ropa.

Por eso la Corte Suprema de Justicia también le compulsó copias a Migración Colombia para que “evalúen el comportamiento del ciudadano británico residente en Colombia” y tomen las medidas pertinentes dentro de este proceso.