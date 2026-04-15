Petro arremetió con dureza contra Alejandro Char: “Sus familiares ayudaron al paramilitarismo”

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, el pasado 11 de abril, lanzó una alerta sobre la denominada paz total del Gobierno del Presidente Gustavo Petro, advirtiendo que se ha recrudecido la inseguridad en zonas comerciales de la capital del departamento de Atlántico.

Ante esa aguda crítica, el mandatario colombiano, arremetió con dureza contra Char. Lo hizo a través de su cuenta personal de X: “El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades”.

Alejandro Char criticó la ‘paz total’ e hizo una preocupante denuncia que afecta a familias y a comercios en Barranquilla

“Una parte de la política mafiosa en el Caribe colombiano afiliada a la extrema derecha, cuando el pueblo caribeño es liberal y progresista, usan las bandas para conseguir y comprar votos y para su propia corrupción. Políticos negociantes que no son más que los mismos que Jesús sacara de su templo a latigazo limpio”, expresó el mandatario colombiano.

Y agregó en el mensaje: “Políticos corruptos que no tuvieron ninguna duda en ordenar las masacres sobre su propio pueblo para quedarse con sus tierras y las alcaldías a las que ordeñan con contratos leoninos para unas cuántas familias y sus amigos: las bandas armadas”.

“Es en esos políticos codiciosos y corruptos que está la verdadera causa de la delincuencia que golpea al pueblo caribeño. Usted, Alejandro Char, se ha rodeado de esos políticos corruptos y ha entregado a Barranquilla a la violencia”, subrayó Petro.

Sumado a ello afirmó el presidente: “Las bandas en Barranquilla las arman y las cuidan empresas de seguridad que yo cerré porque sus gerentes y dueños son amigos de senadores barranquilleros, cuidan los juegos de suerte y azar y después a los jefes de bandas de secuestradores; es por eso que hundieron la financiación del estado, porque había impuestos a los juegos de azar. ¿Cómo fue que le dieron licencias y armas desde la superintendencia de vigilancia de los gobiernos nacionales anteriores a empresas en manos de las bandas delincuenciales?”.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, dice que la inseguridad y la extorsión tienen en crisis a la ciudad, que la gente tiene que invertir en rejas y encerrarse por el miedo, asegurando que esto es lo que ha traído la paz total. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rbQ9JoAymN — Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026

“Que los jóvenes de los barrios populares hagan la paz, no se maten entre sí y no golpeen a su propio pueblo, y dejen de creerle a los verdaderos dueños de las bandas, que son los mismos políticos corruptos, que buscan sus votos para engañarlos con el dinero robado a la comida escolar, la educación propia y a la salud de sus familias ¿Cómo es que existe un cartel de venta de medicinas a instituciones del estado, como la fuerza pública? Usan la política para los negocios”, reiteró el jefe de Estado.

Y añadió: “Acaso no fue usted el que no supo ayudar a mi gobierno para construir un mega data center de inteligencia artificial en Barranquilla, que hubiera extendido el uso de la programación y de la tecnología más avanzada a la juventud popular y prefirió ser jefe de tribu, y no hombre universal, y buscar con su parlamentario amigo, acusado de asesinato sexual, y posteriormente presidente del Consejo Nacional Electoral, que le diera paso a la mentira de los sobre topes en mi campaña para tumbar al presidente y llevarlo a la cárcel”.

“¿No se hacían, acaso, reuniones que llenaban las calles de cuatro puertas en Barranquilla y Valledupar para ver cómo salían del presidente progresista de Colombia? Yo reduje la tasa de homicidios en Barranquilla y no fue usted. La pobreza multidimensional no baja tanto en Barranquilla porque la prioridad es hacer negocios inmobiliarios oscuros en el norte, así los hospitales se vuelven supermercado “Olímpica””, dijo Petro.

También lanzó varias pullas contra el alcalde de Barranquilla: “En la construcción para altos ingresos hay lavado de los dineros delincuenciales que se extraen en el Caribe. La banda juvenil es producto de la misma narco corrupción de las élites de poder en el Caribe. Char, si no ayuda a impulsar la educación y la salud pública, fortalece las bandas. Si cree que administrar es especular inmobiliariamente pues termina por empoderar la delincuencia. Entre más hambre más delincuencia”.

“Usted y sus amigos ayudaron al desastre de la distribución eléctrica del Caribe y a la estafa de los usuarios. Ahora mi gobierno busca salvar Air-e de la quiebra en que la dejaron sus amigos: la familia Ríos, financiadora de Cambio Radical.

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Busco con el programa Colombia Solar transformar a Gecelca en empresa de energía limpia y busco que ayude a reducir, al máximo, las pérdidas de pago de energía que hace Air-e, transformando a los usuarios pobres que no pueden pagar tarifas en ser autogenerador de energía solar. Puse 8 billones de pesos para eso. Debe decir en los barrios populares, señor Char, que sus familiares ayudaron al paramilitarismo”, puntualizó el presidente Petro.