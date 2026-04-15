“No, señora”: Gustavo Petro no ocultó su molestia por drástica decisión que tomó Paloma Valencia contra su Gobierno

El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a una determinación que adoptó la candidata presidencial, Paloma Valencia, y la cual detalló en sus redes sociales.

En el mensaje, el mandatario colombiano no ocultó su molestia por la decisión de Valencia de demandar los incrementos “exhorbitantes” del avalúo catastral.

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“No, señora, usted ayudó a hundir el proyecto del gobierno del año 2023 que garantizaba el uso del catastro multipropósito con justicia social”, afirmó el mandatario colombiano en su cuenta personal de X.

Y avanzó el jefe de Estado en su respuesta a la candidata Paloma Valencia: “Creo que los grandes hacendados que eran congresistas debieron declararse impedidos”.

“Hacendados y propietarios de grandes predios urbanos en Bogotá, en Popayán, cerca al aeropuerto de Montería, etc., o en cualquier lugar del país”, recalcó Petro.

Sumado a ello, indicó: “La idea del director del DANE en el gobierno de Uribe era privatizar el catastro y por eso no entró a mi gobierno. La privatización del catastro que se defiende ahora en su campaña podría ser muy desastrosa para garantizar la justicia social en los municipios de Colombia”.

El disgusto de Petro obedeció a los detalles de la demanda que radicó Valencia: “Demandé los incrementos exorbitantes de los avalúos catastrales. Tal como lo advertí en 2023, el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo de Petro se convirtió en un cheque en blanco para que el IGAC disparara los avalúos”.

“Con la bancada del @CeDemocratico dimos la pelea para eliminar este artículo, pero el Gobierno impuso sus mayorías. Hoy los colombianos están condenados a pagar prediales confiscatorios por el capricho del Gobierno Petro. Daremos la pelea en la Corte y en mi Gobierno detendremos este abuso”, recalcó Paloma Valencia en sus redes sociales.

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Finalmente, el martes de esta semana el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio a conocer que se levantaba el paro sobre el avalúo catastral. El pacto consistió en que el Ejecutivo hará todas las gestiones necesarias para ajustar los avalúos catastrales en cada una de las poblaciones afectadas en Santander, la principal demanda de las personas que bloquearon las vías. También se realizarán mesas técnicas con los mandatarios locales y los voceros de la manifestación, entre otros puntos.