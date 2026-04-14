Gustavo Petro vivió tenso momento en la Macrorrueda de las Américas 2026: “Fuera Petro”; este es el video

El presidente Gustavo Petro fue abucheado este martes, 14 de abril, en medio de un evento que organizó su Gobierno en Corferias. En el cual se reunieron varios empresarios de 60 países.

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Una vez que la presentadora del evento anunció que iba a intervenir el mandatario colombiano, un grupo de los asistentes empezó una rechifla y a gritar “fuera Petro”. El episodio se vio en la transmisión oficial de la Presidencia de la República.

“Fuera Petro”: el presidente Gustavo Petro fue abucheado en la Macrorrueda de las Américas 2026. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/yjqOSHt54Y — Revista Semana (@RevistaSemana) April 14, 2026

Luego de recibir las rechiflas, el jefe de Estado avanzó en su discurso señalando que su Gobierno cumplió la tarea en materia de exportaciones de productos agrícolas.

Además, aseguró que su promesa en campaña para llegar a la Casa de Nariño de no depender de la producción de petróleo, carbón o gas, la cumplió, expresando un “lo hemos logrado”.

“El análisis que hemos hecho hasta ahora es que efectivamente lo que hizo desplomar las cantidades que diferenciaban las exportaciones y de las importaciones de Colombia ha sido la caída de exportar petróleo”, afirmó el mandatario colombiano.

También agregó: “Éramos desde hace 50 años, después de que fuimos cafeteros, exportadores netos de carbón y petróleo, en las exportaciones legales, para no mencionar las ilegales. Esa articulación significaba al mundo, que durante los últimos 50 años, pues si la ciencia tiene razón y si la ciencia es leída por la sociedad y no ignorada, porque va en masa al matadero”.

“La ciencia lo que ha dicho es que ese petróleo y ese carbón, al ser utilizados industrialmente y en escala cada vez mayor, en una reproducción ampliada, se derrite cada vez más el hielo, se evapora cada vez más el agua, cae en forma abrupta el agua de las lluvias, tenemos tierras inundadas; a eso se le llama crisis climática”, insistió el jefe de Estado.

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Finalmente, expresó: “Como la ciencia decidió y la humanidad decidió dejar de comparar petróleo y carbón, fue este Gobierno quien propuso un plan de sustitución de exportaciones, para ser cada vez menos dependientes del petróleo y del carbón”.