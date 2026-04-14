“No hay derecho que eso sea un presidente”: le caen en vivo a Petro tras su inédita declaración

El presidente, Gustavo Petro, se volvió a referir al clítoris. “A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’. El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, ¡por Dios! Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro; la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro”.

Petro: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”

Petro cuestionó a Shakira y luego pasó a hablar de “clítoris” y “cerebro”: todo pasó en vivo

Gustavo Petro rectificó comentario donde habló del “clítoris” y el “cerebro” de las mujeres: “Reconozco que fue desafortunado”

Sus declaraciones tuvieron lugar en el marco del consejo de ministros que adelantó en Ipiales (Nariño) el 13 de abril de 2026 y en los que, como suele ser costumbre, el jefe de Estado habló de múltiples temas.

No fue la primera vez que hizo un pronunciamiento en tal sentido. El presidente, Gustavo Petro, adelantó el 15 de septiembre de 2025 su consejo de ministros. En esa oportunidad para hablar del “informe sobre el estado del modelo de salud - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag)”.

“Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”, dijo en aquel momento. Nadie del gabinete le replicó su comentario.

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 15 de septiembre de 2025, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

En dicho consejo de ministros también se refirió a las críticas por el abrazo que le dio a Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de cultivos ilícitos, a su vez blanco de críticas en ese momento por su gestión tras la descertificación por parte de Estados Unidos.

“Ahora ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia”, dijo. “Misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario”, agregó.

El presidente Gustavo Petro y la funcionaria Gloria Miranda. Foto: Cuenta en X: @SoySustitucion

“Ser feminista de derecha no es ser feminista”, aseguró, al indicar que a esas feministas únicamente les interesan las mujeres en el poder, pero no las mujeres pobres, ni los hombres que se sienten mujeres.

Ahora bien, aunque Petro tuvo que rectificar en noviembre de 2025 por sus declaraciones, en este 2026 lo ha vuelto a hacer.

Petro rectificó en la noche del 25 de noviembre luego de que la abogada penalista Tatiana Echavarría instaurara una acción judicial en su contra. “Bajo el cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra”, aseveró en aquel momento en su rectificación.

Bajo este contexto, el candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró, en El Debate, de SEMANA, que las declaraciones le producen “pena ajena”.

“La verdad siento pena ajena, no hay derecho que eso sea un presidente”, aseguró Fajardo, al insistir en que su eventual gobierno ni en su día a día se escuchará de él una expresión de tal naturaleza. “Voy a ser serio, respetuoso en el trato, pero hay gente que lo aplaude”, agregó Fajardo, quien no ocultó su asombro al conocer que el jefe de Estado se había pronunciado en tal sentido.

Vea aquí la reacción de Sergio Fajardo, candidato presidencial:

Vea la entrevista completa con Sergio Fajardo, candidato presidencial:

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.