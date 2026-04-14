Petro cuestionó a Shakira y luego pasó a hablar de “clítoris” y “cerebro”: todo pasó en vivo

El presidente Gustavo Petro volvió a hacer un comentario, de esos que no pasan desapercibidos. En medio del consejo de ministros, el jefe de Estado volvió a los comentarios sobre sexualidad.

Para empezar, el presidente Petro cuestionó a la famosa cantante colombiana Shakira por una frase de la artista barranquillera en su canción con el productor argentino Bizarrap, la cual se titula Bzrp Music Sessions #53.

La frase de Shakira a la que hizo alusión el presidente Petro es: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo ‘las mujeres facturan’. El cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Ni por poquito, ni por mucho, porque se vuelven esclavos y esclavas, ¡por Dios! Clítoris amarrado al cerebro y pene amarrado al cerebro. ¿Quién dijo que es pecado decir los nombres científicos por su nombre? En la sexualidad juega el cerebro; la sensibilidad está ligada a los nervios y los nervios llegan al cerebro”, dijo en vivo el presidente Petro en medio de consejo de ministros que duró más de tres horas.

Y es que no es la primera vez que el presidente Petro habla de sexualidad en un consejo de ministros. El 15 de septiembre del año pasado, el mandatario hizo un comentario que captó la atención pública.

Petro: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”

Ese día, el jefe de Estado se refirió a la libertad femenina en los siguientes término: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer".

Sin embargo, pasaron pocos días, más exactamente en octubre, y el juzgado le dio al jefe de Estado cinco días para que se retractara de manera pública de los señalamientos hechos en su consejo de ministros.

Esa frase del 15 de septiembre del año pasado motivó la presentación de una acción de tutela en la que una ciudadana reclamó por la protección de sus derechos fundamentales que consideró gravemente vulnerados en compañía de su hija, quien escuchó lo mencionado por el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro se ha visto inmerso en varias polémicas por algunos comentarios. Foto: Presidencia

Por lo tanto, el 25 de noviembre del año pasado, el presidente Petro rectificó el comentario donde habló del “clítoris” y el “cerebro” de las mujeres.

En medio de su rectificación, el presidente Petro consideró su comentario como “desafortunado”.

“La mujer es cuerpo, sí, es pensamiento, sí, pero también es memoria, afecto, imaginación, deseo, espiritualidad, trabajo y sueño. La mujer es un ser completo y un Estado democrático debe reconocerla y respetarla así, en su integridad”, afirmó.

Y siguió: “En ese contexto y, bajo el cumplimiento de las decisiones judiciales que invitan a la reflexión y a la construcción, rectifico la expresión que utilicé cuando hablé de la felicidad de las mujeres refiriéndome a una parte específica de su cuerpo y a otra”.

Gustavo Petro rectificó comentario donde habló del “clítoris” y el “cerebro” de las mujeres: “Reconozco que fue desafortunado”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/oOT5S9Eu0z — Revista Semana (@RevistaSemana) November 26, 2025

Reconozco —añadió Petro— que esa forma de expresarme fue desafortunada, pero científica. Y que al hacerlo di pie a que se entendiera que se diera una reducción a lo que nunca debe reducirse: la grandeza integral de las mujeres. Presento mis excusas a Tatiana Echavarría Arango, a su hija y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas por las palabras. Todo lo contrario, siempre estaré para apoyarlas y defenderlas, pero son las palabras de la ciencia y la ciencia es la base de la libertad”.