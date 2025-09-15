CONFIDENCIALES
“Ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan... ser feminista de derecha no es ser feminista”: Gustavo Petro
El presidente, sin mencionar a la funcionaria, se refirió al episodio con Gloria Miranda. “Es misoginia abrazar”, dijo.
El presidente Gustavo Petro transmitió este lunes su consejo de ministros. Allí soltó sin mayor preámbulo la decisión que el país ha estado esperando. “Los Estados Unidos nos descertificaron”, dijo en medio de su intervención.
Pero luego pasó rápidamente a otros temas. Uno de ellos tuvo que ver con el episodio que vivió con Gloria Miranda y que le generó amplias críticas.
En medio de una intervención pública en el departamento del Cauca, el primer mandatario le dijo a la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS): “Gloria, como todas las funcionarias del gobierno del cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”.
El primer mandatario aseguró en su consejo de ministros: “Ahora ya no puedo hablar de las ministras porque me levantan las feministas. Abrazar ahora es misoginia”, dijo.
Y luego aclaró: “Misoginia es que le tienen asco a la mujer, pero yo no le tengo asco, lo contrario”.
Y agregó: “Feministas de la derecha, que ser feminista de derecha no es ser feminista”. Aseguró que a esas feministas solo les interesan las mujeres en el poder, pero no las mujeres pobres, ni los hombres que se sienten mujeres.