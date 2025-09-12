Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

Este jueves 11 de septiembre, el presidente Gustavo Petro llegó hasta el municipio de Timbío, departamento de Cauca, en compañía de algunos de sus ministros.

Lo anterior, para participar en el evento del Pacto Territorial en ese departamento. En medio de su discurso, el jefe de estado hizo un incómodo comentario, mientras abrazaba a Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

“Gloria, como todas las funcionarias del Gobierno del Cambio, es hermosa. Cada vez que se me acercan, los periodistas chismosos dicen que son novias mías (risas). Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos (risas)”, dijo Petro.

Acto seguido, Miranda le respondió: “No, que me feliciten más bien. Encontrar el amor no es fácil en estos tiempos”.

Gustavo Petro y Gloria Miranda en Timbío, Cauca. | Foto: Semana

Tras lo anterior, las críticas no se hicieron esperar y la exembajadora de Colombia en Panamá Ángela Benedetti, quien además es hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al incómodo momento que involucró a la funcionaria Miranda.

Benedetti se mostró en desacuerdo con el comentario hecho por el presidente Petro a Miranda, en pleno evento público.

“Petro cada vez está más “tostado”. Que es el jefe de los Alcaldes, que no lo invitan, que no lo saludan, manosea y ridiculiza a las subalternas. Que asco ! Y lo peor es que lo aplauden. Sólo faltó que Susana llorara“, dijo puntualmente Benedetti en un mensaje que compartió en X, esta mañana de viernes 12 de septiembre.

En mensaje de Ángela Benedetti en X. | Foto: Cuenta en X: @AngelaBenedet

Es de mencionar que, horas después del evento en Cauca, en presidente Petro compartió un mensaje en X, en el que resaltó la importante labor que tiene Mirada en la sustitución pacífica de cultivos ilícitos.

Junto al mensaje en X, el video en el que quedó registrado su comentario en pleno evento público, contra Miranda.

“Gloria tiene la responsabilidad de la sustitución pacífica de cultivos ilícitos. Van 66.000 millones para que el campesinado caucano sustituya cultivos no lícitos. Es dinero del pueblo colombiano para que norteamericanos y europeos no consuman tanto", dijo el jefe de Estado.