Petro lanzó advertencia a Europa: “Quiero ser ciudadano de las tierras libres”

Este jueves, 11 de septiembre, el presidente Gustavo Petro estuvo en el municipio de Timbío, Cauca. En esa población, el jefe de Estado abordó varios temas, entre ellos sus raíces familiares y la doble nacionalidad que posee.

El mandatario aprovechó para amenazar con renunciar a su nacionalidad italiana si Europa continúa “apoyando las bombas que caen sobre Gaza”.

“Mis ancestros dicen que vienen de una aldea cerca a Milán y que data por primera vez de un fraile que mandó un papa con un título, para tratar de ordenar un territorio que fue imperio y que quedó en la oscuridad cultural humana. Y, por otras razones, soy ciudadano de Italia; pero tengo que decirle a Europa que, si siguen apoyando las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo, aquí públicamente, renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia en la diversidad de la humanidad”, dijo el jefe de Estado en su discurso en Cauca.

El pronunciamiento no quedó allí. Petro también compartió este jueves un mensaje en su cuenta de X, en el que arremetió contra gobernantes y parlamentarios de Europa y de Estados Unidos.

“Que se avergüencen los gobernantes y parlamentarios de Europa y EE. UU., que con su silencio son cómplices del genocidio palestino”, escribió el mandatario.