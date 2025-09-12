Suscribirse

Política

Petro lanzó advertencia a Europa: “Quiero ser ciudadano de las tierras libres”

El jefe de Estado hizo el anuncio durante un evento público en Timbío, Cauca.

Redacción Nación
12 de septiembre de 2025, 2:33 p. m.
El presidente Gustavo Petro.
El presidente Gustavo Petro. Imagen de archivo. | Foto: PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Este jueves, 11 de septiembre, el presidente Gustavo Petro estuvo en el municipio de Timbío, Cauca. En esa población, el jefe de Estado abordó varios temas, entre ellos sus raíces familiares y la doble nacionalidad que posee.

El mandatario aprovechó para amenazar con renunciar a su nacionalidad italiana si Europa continúa “apoyando las bombas que caen sobre Gaza”.

Contexto: Incómodo momento de Gloria Miranda con Petro: “Las funcionarias del Gobierno son hermosas y, cuando se me acercan, dicen que son mis novias”

“Mis ancestros dicen que vienen de una aldea cerca a Milán y que data por primera vez de un fraile que mandó un papa con un título, para tratar de ordenar un territorio que fue imperio y que quedó en la oscuridad cultural humana. Y, por otras razones, soy ciudadano de Italia; pero tengo que decirle a Europa que, si siguen apoyando las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo, aquí públicamente, renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia en la diversidad de la humanidad”, dijo el jefe de Estado en su discurso en Cauca.

El pronunciamiento no quedó allí. Petro también compartió este jueves un mensaje en su cuenta de X, en el que arremetió contra gobernantes y parlamentarios de Europa y de Estados Unidos.

Que se avergüencen los gobernantes y parlamentarios de Europa y EE. UU., que con su silencio son cómplices del genocidio palestino”, escribió el mandatario.

Contexto: Dura respuesta del presidente Petro a Claudia López: “No están tomando café, ni en fiesta”

Posteriormente, agregó: “Nosotros, desde América Latina, construimos razón, poesía, democracia y justicia social. Señores de la derecha europea, ustedes tienen la fosa común más grande del mundo, allí donde se escribió la palabra democracia en griego, está el mar Mediterráneo, donde yacen miles de inmigrantes ahogados. Avergüéncense de apoyar un Hitler. Ustedes ya no nos enseñan democracia, ahora América Latina les enseña democracia”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Autoridades dan detalles. Esta fue la persona que lo entregó

2. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

3. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

4. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

5. Vingegaard da inesperado golpe: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 19

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroItalianacionalidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.