Dura respuesta del presidente Petro a Claudia López: “No están tomando café, ni en fiesta”
“¡Muy ocupado escribiendo y hablando pendejadas en redes como para tener tiempo para ocuparse de la seguridad de los colombianos!“, le había escrito ella.
A propósito de la explosión que se vivió este jueves en la Universidad Nacional, la candidata Claudia López escribió un trino en el que criticó la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.
“Explosiones en Medellín, explosiones en Bogotá, bombas en Cali y el Cauca, secuestros de soldados, etc., y la respuesta del Presidente Petro es mantener la “mesa de diálogo” al ELN y disidencias y ofrecerle otra al clan del Golfo”, aseguró.
Y luego dijo: “¡El Presidente hace diálogos imaginarios mientras el crimen organizado mata y bombardea de verdad! Ni un ápice de realismo, ni un ápice de sentido crítico y correctivo. ¡Muy ocupado escribiendo y hablando pendejadas en redes como para tener tiempo para ocuparse de la seguridad de los colombianos!“.
Señora hay una confrontación armada intensa entre las fuerzas que nombra y las nuestras: el Estado. Todos loa días mueren de aquí y allá. Respete a los hombres y mujeres que en este momento arriesgan su vida a nombre del Estado y de Colombia.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025
El primer mandatario le contestó: “Señora, hay una confrontación armada intensa entre las fuerzas que nombra y las nuestras: el Estado. Todos loa días mueren de aquí y allá. Respete a los hombres y mujeres que en este momento arriesgan su vida a nombre del Estado y de Colombia. No están tomando café, ni en fiesta, están combatiendo y de manera permanente".