Suscribirse

CONFIDENCIALES

Dura respuesta del presidente Petro a Claudia López: “No están tomando café, ni en fiesta”

“¡Muy ocupado escribiendo y hablando pendejadas en redes como para tener tiempo para ocuparse de la seguridad de los colombianos!“, le había escrito ella.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 11:50 a. m.
Esto fue lo que dijo la exalcaldesa de la capital.
Claudia López y Gustavo Petro | Foto: Semana

A propósito de la explosión que se vivió este jueves en la Universidad Nacional, la candidata Claudia López escribió un trino en el que criticó la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

“Explosiones en Medellín, explosiones en Bogotá, bombas en Cali y el Cauca, secuestros de soldados, etc., y la respuesta del Presidente Petro es mantener la “mesa de diálogo” al ELN y disidencias y ofrecerle otra al clan del Golfo”, aseguró.

Contexto: Explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá deja varios heridos

Y luego dijo: “¡El Presidente hace diálogos imaginarios mientras el crimen organizado mata y bombardea de verdad! Ni un ápice de realismo, ni un ápice de sentido crítico y correctivo. ¡Muy ocupado escribiendo y hablando pendejadas en redes como para tener tiempo para ocuparse de la seguridad de los colombianos!“.

El primer mandatario le contestó: “Señora, hay una confrontación armada intensa entre las fuerzas que nombra y las nuestras: el Estado. Todos loa días mueren de aquí y allá. Respete a los hombres y mujeres que en este momento arriesgan su vida a nombre del Estado y de Colombia. No están tomando café, ni en fiesta, están combatiendo y de manera permanente".

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vincent Kompany reveló el estado de Luis Díaz: anuncio oficial tras su regreso de Colombia

2. Habló mamá del asesino de Iryna Zarutska y contó verdad sobre el motivo por el que estaba libre: “Salía con todo tipo de chicas”

3. Secretaría de Seguridad de Bogotá responde a cuestionamientos por la adjudicación del polémico contrato de alimentación en la Cárcel Distrital

4. Efecto La Niña en camino: lo que podría traer para Estados Unidos en los próximos meses

5. Mujer se debate entre la vida y la muerte tras caer de un cuarto piso: su compañero sentimental la llevó a la clínica y desapareció

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Claudia LópezGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.