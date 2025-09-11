Explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá deja varios heridos

En la tarde de este jueves, 11 de septiembre, se registró una fuerte explosión en el edificio de Sociología de la Universidad Nacional de Bogotá en medio de los disturbios que se presentan en la zona.

Pasadas las 6:00 p. m. una fuerte detonación alteró la tensa situación en el sector, donde algunos encapuchados protagonizaban actos violentos en inmediaciones del plantel educativo.

Ante esta situación, varias ambulancias de la Secretaría de Salud de Bogotá llegaron al lugar de los hechos para atender a los heridos tras la explosión.

“El reporte preliminar dice que hay una mujer con una lesión severa en una mano y al parecer más personas heridas”, dicen las autoridades.

#BOGOTÁ | Inicia la evacuación del campus de la Universidad Nacional tras la explosión registrada en el edificio de Sociología. Autoridades verifican posibles heridos y las causas de la detonación.@Marcelasantos_nhttps://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/hGaCaiXg1x — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 12, 2025

Por el momento, se desconoce el número exacto de las personas que resultaron heridas luego de que los vidrios del edificio se destrozaran.

La Policía Metropolitana de Bogotá también se desplaza a la zona para verificar las causas de la detonación y los posibles autores que habrían protagonizado este hecho.

Las autoridades de la Universidad Nacional realizan de inmediato la evacuación preventiva de las instalaciones del campus con el fin de evitar más alteraciones del orden público.

Esta situación se presentó cuando los encapuchados se enfrentaban con miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), quienes buscaban dispersar los disturbios.

De acuerdo con algunos videos que circulan en redes sociales, se puede observar a varios manifestantes dañar algunas varillas de la estación de TransMilenio Ciudad Universitaria.

Los disturbios se registran este jueves 11 de septiembre. | Foto: Archivo particular de redes sociales

Además, la Secretaría de Gobierno de Bogotá denunció que algunos de los encapuchados estarían amenazando con armas blancas a los funcionarios del distrito.

“Grupo aislado sale a bloquear la calle 26, portan objetos contundentes y se ubican frente a las rejas anticolados de la estación de TransMilenio para tumbarlas”, dijo la entidad.

La Secretaría rechazó los actos violentos contra los funcionarios que buscaban el diálogo para restablecer el orden en la zona.