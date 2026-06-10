“El ocaso”: José Manuel Restrepo le respondió a Claudia López tras burla de la exalcaldesa sobre su físico

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, fórmula de Abelardo de la Espriella, le respondió a la exalcaldesa de Bogotá Claudia López luego de que ella se burlara de su físico.

Claudia López, señalada de xenofobia en el pasado, ahora se burla del aspecto físico de José Manuel Restrepo

“¡El ocaso!”, le dijo Restrepo a López, quien apenas logró 224.530 votos en la primera vuelta, equivalentes al 0,95 % de la votación, lo que ni siquiera le alcanzó para la reposición de votos. Ahora, se espera que llegue a la campaña de Iván Cepeda, sector desde donde la han tratado mal.

Horas antes, la exmandataria de la capital había criticado a Restrepo y a la campaña que él representa. Y criticó su físico comparándolo con el personaje del señor Burns de la serie televisiva Los Simpson.

“A todos los candidatos se nos ocurrió la idea de usar los símbolos nacionales: la patria, la bandera, el tricolor, en nuestros logos. Pero todos sabíamos que eso está prohibido por la ley. El defensor de la mafia fue el único que la violó, como siempre. Pero Los Simpson les tienen otras ideas que podrían usar… si no se tumban los derechos de autor, como se tumban a los mafiosongos que representan”, criticó López.