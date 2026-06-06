¿Para dónde va Claudia López? La exalcaldesa busca que el petrismo la convenza de apoyar a Iván Cepeda

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López pasa por uno de los momentos más difíciles de su carrera política. Tras haber dejado las riendas de la ciudad en diciembre de 2023, y a pesar de apuntarle a la carrera presidencial desde ese momento, el pasado domingo 31 de mayo sacó apenas 225.517 votos, el 0,95 por ciento de la votación de esa jornada, un resultado muy por debajo de los 1.108.541 votos que alcanzó para dirigir la capital.

López no logró cautivar en estas presidenciales los votos del denominado “centro”, que terminaron en su mayoría en Sergio Fajardo con 1.009.073 votos, siendo la sorpresa de la jornada.

Al bajo resultado en las urnas se le sumó un golpe fulminante. Apenas tres días después de las elecciones, quien era su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, anunció sorpresivamente que respaldará a Abelardo de la Espriella.

Claudia López anunció que no votará por Iván Cepeda, calificó su campaña como “arrogante” y habló de “disonancia” entre el candidato y Gustavo Petro

“Jamás he tenido una relación personal y no conozco a Abelardo de la Espriella. Esta decisión no obedece a relaciones personales ni a acuerdos burocráticos ni particulares, quiero que quede claro que sí conozco a José Manuel Restrepo, con quien he coincidido en foros, debates y conversatorios”, dijo Huerta.

Según le contó Huerta a SEMANA, cuando conversó sobre esta decisión con López, ella le aclaró que la respetaba, pero que no la compartía. “Es tu decisión, no la mía”, le dijo, aunque le pidió que esto no afectara su proceso político. “Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto”, aseguró la excandidata.

Claudia López junto a su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

El anuncio de Huerta fue interpretado por algunos sectores como un golpe a las aspiraciones políticas de López, pues la exmandataria se había distanciado del Tigre tras reconocer la derrota en las urnas el pasado domingo.

“Voy a tomar una decisión, tengo claro que hay una opción peligrosa para Colombia, lo he dicho durante toda la campaña, no voy a cambiar de opinión, pero no quiere decir que la otra opción sea automáticamente una buena alternativa (...) Cepeda, que sé que es un hombre decente, pero Iván, querido, no te pueden hacer la campaña eternamente, llegó la hora de asumir el liderazgo”, dijo López, quien dio luces de que nuevamente quisiera aproximarse a la izquierda.

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La exalcaldesa ha estado cerca del petrismo en varias ocasiones, lo que le ha generado críticas, pues allí la han tratado mal. Cuando dejó la alcaldía, Gustavo Bolívar aseguró: “En lo personal, es la politiquera más oportunista y camaleona que existe. La veremos pronto en campaña haciendo lo que le toque, aliándose con quien le toque, recibiéndole dinero al que sea, con tal de ganar, porque si hay alguien que no tiene asco ni escrúpulos a la hora de cristalizar sus ambiciones, es ella”. Y anticipó que en 2026 nuevamente podría llegar a ser “progresista”.

Tras el anuncio de Huerta, López hizo otra declaración en la que se esperaba que anunciara su decisión para la segunda vuelta. Allí volvió a desmarcarse de De la Espriella y le sugirió a Iván Cepeda y al petrismo que convenzan.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Foto: juan carlos sierra-semana

Desde el petrismo consideran que tienen que sumar y por eso cesaron los ataques a los líderes del denominado “centro”. El representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, dijo que deben conversar con López, Sergio Fajardo y Juan Daniel Oviedo para traerlos a esa campaña. “Hay que hacerlo”, afirmó Ocampo.

Hoy la exalcaldesa no está en el mejor de los mundos. Si llega nuevamente al petrismo, podría volver a ser criticada por irse a un sector en el que la han maltratado y en el que ya no confían en ella. Si toma una decisión neutra, como el voto en blanco, podría ser criticada, como le sucedió a Fajardo en su momento.

Claudia López se pronunció tras derrota en primera vuelta y le pidió a Iván Cepeda que “asuma el liderazgo de su campaña”

La idea de que llegue a apoyar al petrismo, nuevamente, no sorprendería, pues en 2022 celebró el triunfo de Petro como suyo. “Yo voté por el presidente Petro, yo creo en el cambio que él representa, me ilusiona esta época de cambios; sé que genera algo de desestabilidad e incertidumbre, pero carajo, al fin ganamos. Volvería a votar por Petro sin duda”, dijo.

Por ahora, López dio a entender que no tiene afán para que la convenzan desde el petrismo para que vuelva a estar a su lado, pero el tiempo corre y los principales candidatos ya empiezan a tomar posición para la segunda vuelta. Más allá de las elecciones, no se sabe cuál pueda ser el futuro de la exalcaldesa.