Claudia López se pronunció tras derrota en primera vuelta y le pidió a Iván Cepeda que “asuma el liderazgo de su campaña”

Luego de que se conocieran los resultados de la jornada electoral del 31 de mayo, la candidata Claudia López realizó un evento en el que se pronunció sobre su campaña y el futuro político del país.

Elecciones 2026: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia de Colombia el 21 de junio

López quedó en el quinto puesto con el 0,95% del electorado y 225.353 votos. Los candidatos que avanzaron a segunda vuelta son Abelardo de la Espriella con el 43,72% (10.316.370 votos) e Iván Cepeda con el 40,92% (9.656.799 votos).

Durante su discurso, Claudia López agradeció a las personas que la apoyaron durante su campaña y a su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta.

La exalcaldesa de Bogotá también aprovechó para referirse a los dos candidatos que se enfrentarán por la presidencia el próximo domingo 21 de junio. Expresó que “Colombia tiene tres semanas para cambiar su futuro” y que las próximas elecciones son vitales para la democracia.

La candidata Claudia López obtuvo 225.353 votos en la elección de primera vuelta. Foto: Bernardo Peña

Además, indicó que el representante de Defensores por la Patria, Abelardo de la Espriella, no es la persona idónea para dirigir a Colombia y aseguró que su eventual victoria pondría en riesgo al país.

“El señor Abelardo de la Espriella, el defensor de la mafia, es un hombre de extrema derecha, un hombre antiderechos, un hombre con una propuesta machista, homofóbica, racista y excluyente que es un peligro para la democracia de Colombia”.

¿Qué dijo de Iván Cepeda?

La candidata recordó que pasar a segunda vuelta no significa que los candidatos ya sean presidentes y aún quedan tres semanas para definirlo. Aseguró que el petrismo es culpable de que Cepeda no haya quedado victorioso en la jornada de primera vuelta.

“No han ganado las elecciones y hoy tienen más posibilidades de perderlas que de ganarlas. Esto es fruto de sus propios errores de gobierno, de haber deshonrado el voto del cambio; cambio no era gobernar con corrupción”, sentenció López.

Quién es Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que va a segunda vuelta

Por último, invitó a Iván Cepeda, del Pacto Histórico, a que tome las “riendas de su campaña” y que no se “esconda”. Le pidió que vaya a debates y acerque sus propuestas a los colombianos.

“Que ponga la cara, que asuma el liderazgo de su campaña, que saque el perrenque con el que ha defendido sus ideas para exponer hoy su plan de gobierno”, finalizó.

La candidata aseguró que votará en los comicios del 21 de junio y que en las próximas tres semanas tomará una decisión sobre cómo avanzarán sus aspiraciones políticas.