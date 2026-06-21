Al Consejo Nacional Electoral llegó en las últimas horas una queja administrativa contra la excandidata presidencial Claudia López, luego de que este sábado, 20 de junio, publicara un trino relacionado con encuestas o tendencias de los votantes en su cuenta de la red social X.

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“En el tracking de Atlas-Intel de la campaña de Abelardo De La Espriella, el 5 de junio superaba por 16 puntos a Iván. Hoy 20 de junio le lleva solos 5 puntos. ¡Eso quiere decir que la calle está empatada!”, escribió López en su cuenta de X, la cual acompañó con una imagen de la información.

Fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) le informaron a SEMANA que la exalcaldesa infringió la norma y podría ser multada. El marco legal prohíbe de forma estricta la emisión o réplica de estudios sobre intención de voto electoral en los siete días inmediatamente anteriores al día de la votación.

Este domingo se conoció que el abogado Eduardo Castillo formuló una queja administrativa contra Claudia López, al considerar que no se trató de un error ni una coincidencia; sino que por el contario es un acto intencional o, al menos, consciente que burla las restricciones del Consejo Nacional Electoral.

“Es importante señalar que la publicación no contiene únicamente una manifestación de opinión. Se adjuntan dos imágenes correspondientes a mediciones de intención de voto realizadas en fechas diferentes, las cuales utiliza como sustento de su afirmación realizada en el texto del trino”, señaló.

El abogado manifestó en la queja que era evidente que la información difundida “no se limitó a una simple opinión política o valoración subjetiva”, y que por el contrario “incorpora referencias concretas a mediciones de intención de voto, comparaciones porcentuales y conclusiones derivadas de dichos datos”.

Eduardo Castillo recordó en el documento que la exalcaldesa de Bogotá es una figura pública de relevancia nacional y ha participado activamente en la discusión política en medio del proceso electoral, lo que incrementa el alcance de la información publicada y replicada por diversos medios.

Frente a esto, pidió que se adelante de manera urgente las actuaciones del caso, para que se establezca si el contenido divulgado por la excandidata constituía una encuesta electoral, una medición de voto o un sondeo de opinión sometido al régimen especial previsto por la legislación electoral.

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“Igualmente, resulta pertinente que la autoridad electoral establezca si la publicación podía incidir en la formación de la voluntad del electorado dentro de un momento especialmente sensible del proceso democrático, dada la proximidad de la jornada electoral y el alcance público de la persona que realizó la divulgación. En tal sentido, en caso de encontrarse mérito, imponer las sanciones administrativas a que haya lugar”, sentenció en el documento.