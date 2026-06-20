Claudia López revela estudios de intención de voto sobre la segunda vuelta, pese a que está prohibido por la ley que impulsó su propia esposa

La excandidata Claudia López, quien sufrió una aplastante derrota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se sumó en los últimos días a la campaña de Iván Cepeda y a través de sus redes sociales ha venido impulsando para que sus seguidores voten este domingo, 21 de junio.

Ahora Claudia López quiere ver “jugado” a Juan Manuel Santos por Iván Cepeda

En su más reciente publicación en sus redes sociales, López posteó dos imágenes del tracking poll de Atlas Intel, en el que hace una comparación de los resultados del pasado 5 de junio y del 20 del mismo mes, tratando de motivar a los electores para que voten este domingo.

“En el tracking de Atlas Intel de la campaña de Abelardo de la Espriella, el 5 de junio superaba por 16 puntos a Iván. Hoy, 20 de junio, le lleva solo 5 puntos. Eso quiere decir que la calle está empatada !Vamos que vamos! La remontada es votando!”, escribió.

Sin embargo, la exalcaldesa está incurriendo en un error al publicar este tipo de información, ya que de acuerdo con la nueva Ley de Encuestas, la prohibición para publicar resultados de encuestas arrancó desde el pasado domingo 14 de junio, ocho días antes de la jornada electoral.

Esta ley, que fue radicada en octubre de 2024, y posteriormente aprobada por el Senado y la Cámara, tuvo entre sus principales impulsoras a la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, pareja sentimental de López.

Fuentes consultadas en el Consejo Nacional Electoral le dijeron a SEMANA que la exalcaldesa podría recibir “una sanción consistente en multa”, si alguien eleva la queja anta el CNE.

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