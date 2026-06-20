Ahora Claudia López quiere ver “jugado” a Juan Manuel Santos por Iván Cepeda

La excandidata y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, se sumó esta semana a la campaña presidencial de Iván Cepeda para la segunda vuelta, en la que se enfrentarán el candidato del Pacto Histórico y Abelardo De La Espriella.

Claudia López sorprende: votó por Gustavo Petro y se unió a Iván Cepeda, pero ahora asegura que “nunca he sido ni seré petrista”

La exalcaldesa de la capital del país con esta jugada repitió el apoyo que le dio al Pacto Histórico en 2022, cuando respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, a quien a lo largo de los cuatro años de Gobierno le lanzó muchas críticas.

López sufrió una aplastante derrota en las urnas el pasado 31 de mayo, en la primera vuelta de las elecciones, por lo que para el segundo round decidió unirse al candidato del Pacto Histórico.

La excandidata ha sido muy cuestionada en medio de la campaña presidencial, debido a su cambio de postura, pues pasó de denunciar y quejarse de Iván Cepeda, a sumarse al proyecto político de la izquierda en Colombia.

Además, este sábado la exalcaldesa salió nuevamente a redes para mostrarse “de acuerdo” con un internauta que considera que el expresidente Juan Manuel Santos debió jugársela más en medio de la campaña por Iván Cepeda.