Claudia López sorprende: votó por Gustavo Petro y se unió a Iván Cepeda, pero ahora asegura que “nunca he sido ni seré petrista”

Claudia López, quien sufrió una aplastante derrota en la primera vuelta presidencial, respondió a las críticas que recibió luego de informara que votará por Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes buscan ganarle a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de este domingo.

A López se le ha cuestionado por su cambio de postura en esta contienda. Ella pasó de denunciar y quejarse de Cepeda, la fórmula de la izquierda, y ahora se sumó a su proyecto político con la idea de que sus 225.517 votantes respalden al Pacto Histórico.

Recuerdan las críticas de Claudia López a Iván Cepeda: “Beneficiario del clientelismo y el proselitismo armado”

Al ser tildada de “camaleónica” por sus decisiones políticas, ella se defendió por un mensaje que difundió en X: “Nunca he sido ni seré petrista. Soy y seré siempre una mujer de centro progresista que defiende la gente y las causas en las que cree”.

Para Claudia López, los reparos que recibe de algunos sectores políticos no la intimidan ni la amilanan: “De esa derecha solo he recibido sicariato político y digital, estigmatización y persecución”.

Claudia López e Iván Cepeda. Foto: Captura en pantalla transmisión Iván Cepeda

Y concluyó: “Vamos que vamos. La pelea es votando. Los derechos, libertades y avances sociales que hemos logrado, a pesar de esa derecha, nadie nos los regaló. Los hemos logrado y los vamos a defender con la cédula, el voto libre y la acción ciudadana. Este domingo a votar. Yo daré un voto independiente por Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

En la misma comunicación, agregó un documento de su página web en el que aclaró que el respaldo a Cepeda no constituye una adhesión, sino un “voto independiente basado en el respeto, confianza y concertación democrática”, y afirmó que se construyó sobre tres garantías.

Claudia López anunció que no votará por Iván Cepeda, calificó su campaña como “arrogante” y habló de “disonancia” entre el candidato y Gustavo Petro

En el documento, Claudia López le dijo al candidato presidencial: “En ese propósito de trabajo conjunto, destacamos que el programa de Iván ya haya acogido la propuesta de llegar a un pacto productivo que reconoce el aporte del sector privado y el apoyo necesario para las mipymes, que contribuyen con más del 90 % del empleo; un pacto fiscal que organice las finanzas públicas; y un pacto social que continúe las reformas sociales. Igualmente, destacamos el compromiso democrático de aceptar los resultados electorales de la pasada primera vuelta y de la próxima vuelta, este 21 de junio, cualquiera sea el resultado, y de desistir de la propuesta de una asamblea constituyente”.