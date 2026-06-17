Claudia López sorprende: votó por Gustavo Petro y se unió a Iván Cepeda, pero ahora asegura que “nunca he sido ni seré petrista”

Claudia López, quien sufrió una aplastante derrota en la primera vuelta presidencial, respondió a las críticas que recibió luego de informara que votará por Iván Cepeda y Aida Quilcué, quienes buscan ganarle a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de este domingo.
A López se le ha cuestionado por su cambio de postura en esta contienda. Ella pasó de denunciar y quejarse de Cepeda, la fórmula de la izquierda, y ahora se sumó a su proyecto político con la idea de que sus 225.517 votantes respalden al Pacto Histórico.
Al ser tildada de “camaleónica” por sus decisiones políticas, ella se defendió por un mensaje que difundió en X: “Nunca he sido ni seré petrista. Soy y seré siempre una mujer de centro progresista que defiende la gente y las causas en las que cree”.
Para Claudia López, los reparos que recibe de algunos sectores políticos no la intimidan ni la amilanan: “De esa derecha solo he recibido sicariato político y digital, estigmatización y persecución”.
Y concluyó: “Vamos que vamos. La pelea es votando. Los derechos, libertades y avances sociales que hemos logrado, a pesar de esa derecha, nadie nos los regaló. Los hemos logrado y los vamos a defender con la cédula, el voto libre y la acción ciudadana. Este domingo a votar. Yo daré un voto independiente por Iván Cepeda y Aida Quilcué”.
En la misma comunicación, agregó un documento de su página web en el que aclaró que el respaldo a Cepeda no constituye una adhesión, sino un “voto independiente basado en el respeto, confianza y concertación democrática”, y afirmó que se construyó sobre tres garantías.
En el documento, Claudia López le dijo al candidato presidencial: “En ese propósito de trabajo conjunto, destacamos que el programa de Iván ya haya acogido la propuesta de llegar a un pacto productivo que reconoce el aporte del sector privado y el apoyo necesario para las mipymes, que contribuyen con más del 90 % del empleo; un pacto fiscal que organice las finanzas públicas; y un pacto social que continúe las reformas sociales. Igualmente, destacamos el compromiso democrático de aceptar los resultados electorales de la pasada primera vuelta y de la próxima vuelta, este 21 de junio, cualquiera sea el resultado, y de desistir de la propuesta de una asamblea constituyente”.